Η Apple εξαγόρασε την εταιρεία επεξεργασίας video MotionVFX

Η Apple εξαγόρασε την MotionVFX, μια από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες που παράγει πρόσθετα (plugins), προσχέδια και εφέ για video σε δημοφιλείς πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το Final Cut Pro.



Τι κάνει η MotionVFX;

Η MotionVFX, η οποία εδρεύει στην Πολωνία και ιδρύθηκε το 2009, έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους παρόχους προ-δημιουργημένων προτύπων και τρισδιάστατων εφέ για video editors. Τα προϊόντα της πωλούνται μέσω συνδρομής, η οποία ξεκινά γύρω στα 29 δολάρια τον μήνα και προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο κατάλογο βιβλιοθηκών για γρήγορη επεξεργασία video. Η MotionVFX παρέχει εργαλεία που λειτουργούν σε περισσότερα προγράμματα, όπως τα DaVinci Resolve, Adobe Premiere και φυσικά τα Final Cut Pro και Apple Motion, αλλά είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον του Final Cut Pro.



Τι αγόρασε η Apple;

Η Apple ανακοινώνει την απόκτηση της MotionVFX, αναγνωρίζοντας την εταιρεία ως παγκόσμιο πάροχο υλικού για το Final Cut Pro και τον ρόλο της στο οικοσύστημα Creative Tools της Apple. Για την εξαγορά αυτή, η Apple δεν αποκάλυψε την τιμή της συμφωνίας ούτε τις ακριβείς λεπτομέρειες της διαδικασίας. Μέσα από την απόκτηση, η MotionVFX περνάει πλήρως στην ομάδα της Apple, με στόχο να προσφέρει έξτρα αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.



Πώς προσδοκάται να επηρεάσει το Final Cut Pro;

Η απόκτηση της MotionVFX δείχνει πως η Apple προσπαθεί να ενισχύσει το Final Cut Pro με περισσότερα εργαλεία που θα μειώσουν την εξάρτησή της από τρίτους. Η MotionVFX θα μπορέσει να ενσωματωθεί στο εσωτερικό οικοσύστημα της Apple, προσφέροντας πλούσιες βιβλιοθήκες, 3D εφέ και motion graphics που θα είναι άμεσα προσβάσιμα στους χρήστες του Final Cut Pro και του Creator Studio. Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν ήδη τη MotionVFX, η απόκτηση προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα εργαλεία και φίλτρα, αντί να αναζητούν σε πολλά marketplace πρόσθετα για την ίδια πλατφόρμα.



Τι σημαίνει για τους δημιουργούς;

Για τους δημιουργούς, η απόκτηση της MotionVFX από την Apple θα προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα εργαλεία για την παραγωγή βίντεο. Το πλήρως ενσωματωμένο πακέτο με πρόσθετα της MotionVFX θα μπορεί να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα, απόδοση και ταχύτητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι χρήστες προσπαθούν να προσθέσουν επαγγελματικά βίντεο σε περιορισμένο χρόνο.