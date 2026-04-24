Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει iPad Air με οθόνη OLED για το 2027

Το iPad Air αναμένεται να μπει στην εποχή των OLED οθονών το 2027, σύμφωνα με αναφορές από γνωστούς insiders. Η κίνηση αυτή φαίνεται πως θα επιταχύνει τα σχέδια της Apple για αναβάθμιση στα μεσαίας κατηγορίας tablets μετά το iPad Pro.

Η Samsung Display θα είναι κύριος προμηθευτής, με τη μαζική παραγωγή των panel να ξεκινάει από τα τέλη του 2026 για να φέρει βαθύτερο μαύρο, καλύτερη αντίθεση και μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σχέση με τρέχουσες οθόνες IPS LCD.



Χρονοδιάγραμμα και παραγωγή

Η Apple είχε αρχικά προγραμματίσει τις OLED οθόνες για τα iPad Air το 2028, αλλά φαίνεται πως επιταχύνει τις διαδικασίες λόγω ανταγωνισμού και κόστους. Η παραγωγή ξεκινά τελικά τον Ιανουάριο του 2027 για κυκλοφορία στο πρώτο μισό της χρονιάς.

Το iPad mini πιθανώς θα ακολουθεί ίδιο timing, με άνοδο στις 8 ίντσες, ενώ το 13ρι iPad Air μπορεί να καθυστερήσει. Η Samsung, που ήδη παρέχει οθόνες για το iPad Pro M4, θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία tandem OLED για λεπτό σχεδιασμό και απόδοση.



Πλεονεκτήματα OLED στο iPad Air

Η τεχνολογία OLED προσφέρει καλύτερη αντίθεση, πιο «ζωντανά» χρώματα, πραγματικό μαύρο χρώμα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, κάτι που την κάνει ιδανική για σχεδιασμό, video editing και AR με το Apple Pencil Pro.

Σε αντίθεση το με mini-LED Pro, το OLED είναι φθηνότερο για μαζική παραγωγή, μειώνοντας το κόστος κατά περίπου 20% και βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα μοντέλα 11 και 13 ιντσών. Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, περιμένουμε M5/M6 chip, 120Hz ProMotion και πιο λεπτά περιθώρια.



Η στρατηγική της Apple και ο ανταγωνισμός

Η Apple επενδύει €20 δισ. σε οθόνες OLED για τα tablets της, ανταποκρινόμενη στην πτώση πωλήσεων των iPad (-5% από χρονιά σε χρονιά) και τη ζήτηση πιο ακριβών λύσεων απεικόνισης. Ανταγωνιστές όπως Samsung με το Galaxy Tab S10 OLED και OnePlus με το Pad 3 Pro πιέζουν την κατηγορία να ανέβει σε επίπεδο οθονών και η Apple θα πρέπει να ακολουθήσει.