Η απρόβλεπτη Μελάνια: Το νέο προφίλ της Πρώτης Κυρίας και οι... ανησυχίες της για το μέλλον

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο έκανε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η Μελάνια Τραμπ σε μια συνάντηση της ομάδας εργασίας για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη που συστάθηκε νωρίτερα φέτος.

«Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», είπε. «Τα ρομπότ είναι εδώ», τόνισε. Eπισήμανε, δε, την ανάγκη: «Σε αυτό το πρωτόγονο στάδιο, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως τα δικά μας παιδιά – ενδυναμώνοντάς την, αλλά με προσεκτική καθοδήγηση».

Η... απρόβλεπτη Πρώτη Κυρία

Η κ. Τραμπ δεν εμφανίζεται συχνά στο Λευκό Οίκο και, σύμφωνα με πληροφορίες, περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.

Aπό την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η Μελάνια έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα παιδιά, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη πρωτοβουλία με τίτλο «Be Best» που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, η οποία εστίαζε στην ευημερία και την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και της κατάχρησης οπιοειδών.



Εκτός από το πρόσφατο έργο της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση του νόμου Take It Down Act, ο οποίος ποινικοποιεί την ανάρτηση «προσωπικών εικόνων» – πραγματικών ή με τεχνητή νοημοσύνη – στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου.



Το νομοσχέδιο έλαβε σπάνια δικομματική υποστήριξη. Για πρώτη φορά, μάλιστα, μια Πρώτη Κυρία, συνυπέγραψε ένα νομοσχέδιο όταν συνόδευσε τον σύζυγό της στη σκηνή.

Η Einav Rabinovitch-Fox, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve και ιστορικός που ειδικεύεται στις Πρώτες Κυρίες, δήλωσε στο BBC ότι, ενώ «δεν είναι ασυνήθιστο» για όσους κατέχουν αυτόν τον ρόλο να επικεντρώνονται στους νέους, η κ. Τραμπ έχει ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική.

«Οι Πρώτες Κυρίες συνήθως επικεντρώνονται σε τομείς που θεωρούνται πιο θηλυκοί, όπως τα παιδιά και η εκπαίδευση. Θέματα που ιστορικά έχουν χαρακτηριστεί ως γυναικεία», είπε. «Αυτό που είναι ίσως ασυνήθιστο στην περίπτωση της Μελάνια είναι η προσέγγισή της. Δεν προέρχεται από τη μητρική, θηλυκή πλευρά της», πρόσθεσε η κ. Rabinovitch-Fox. «Αλλά περισσότερο από την επιχειρηματική πλευρά της».



Ως παράδειγμα, η κ. Rabinovitch-Fox σημείωσε ότι ο νόμος Take It Down Act εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στις πλατφόρμες που φιλοξενούν πορνογραφικό υλικό εκδίκησης, απαιτώντας από αυτές να αφαιρούν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο εντός 48 ωρών ή να τις τιμωρούν αν δεν το πράξουν.



Και ενώ εστίαζε στην εκπαίδευση, στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο η κ. Τραμπ δεν ήταν περιτριγυρισμένη από νέους, αλλά από μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αξιωματούχους της κυβέρνησης και εκπροσώπους βαρέων βαρών του ιδιωτικού τομέα, όπως η IBM και η Google.

Reuters

Η Anita McBride, διευθύντρια της First Ladies Initiative του American University και πρώην επικεφαλής του προσωπικού της πρώην Πρώτης Κυρίας, Λόρα Μπους, δήλωσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις καταδεικνύουν μια σημαντική αλλαγή για την κ. Τραμπ σε σύγκριση με την πρώτη θητεία της.



«Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί της, οι οποίοι ίσως δεν ήθελαν να συνεργαστούν μαζί της στο παρελθόν», είπε. «[Ορισμένες οργανώσεις] ήταν απρόθυμες να τη συναντήσουν την πρώτη φορά. Δεν είχε μια ισχυρή δομή γύρω της».

Εστιάζοντας τις προσπάθειές της στις τεχνολογικές, επιχειρηματικές και νομοθετικές πτυχές της εκπαίδευσης και της προστασίας των παιδιών, η κ. McBride δήλωσε ότι η κ. Τραμπ «προσθέτει ένα στοιχείο επείγοντος» γύρω από τις ταχέως εξελισσόμενες αναδυόμενες τεχνολογίες.



«Τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αποτελεσματικά, με αξία και ουσία», πρόσθεσε. «Μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ψήφιση της νομοθεσίας».

