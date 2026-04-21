Η Αργολίδα γίνεται η «μουσική πρωτεύουσα» της Ελλάδας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για ένα από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά γεγονότα της χρονιάς στην Πελοπόννησο. Το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων αναμένεται να μετατρέψει την Αργολίδα σε έναν ζωντανό πυρήνα νεανικής έκφρασης, φιλοξενώντας μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τις 23 έως και τις 26 Απριλίου.

Το στίγμα της διοργάνωσης δόθηκε μέσα από την κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, αναδεικνύοντας τη σύμπνοια και τη στενή συνεργασία όλων των τοπικών φορέων.

Διαβάστε περισσότερα για τις τοπικές αρχές που δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν ουσιαστικά στη νεολαία, τονίζοντας πως το Μουσικό Σχολείο δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός φορέας, αλλά ένα «κύτταρο» πολιτισμού.