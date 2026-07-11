Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ένα νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία παρακολούθησης του αρκτικού κλίματος, κάτι που οι επιστήμονες θεωρούν ακόμη μία ένδειξη της επιταχυνόμενης θέρμανσης της περιοχής.

Το Νι-Άλεσουντ (Ny-Ålesund), ο βορειότερος μόνιμα κατοικούμενος οικισμός στον κόσμο, κατέγραψε μέση μηνιαία θερμοκρασία 5,7°C. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου στο Νι-Άλεσουντ έφτασε τους 5,7°C. Το προηγούμενο αντίστοιχο περιστατικό ήταν το 2022.

Ο πρώην οικισμός εξόρυξης άνθρακα χρησιμεύει πλέον ως ο βορειότερος ερευνητικός σταθμός στον κόσμο, που λειτουργεί όλο το χρόνο, φιλοξενώντας διεθνή ερευνητικά έργα και διατηρώντας μακροπρόθεσμα προγράμματα παρατήρησης. Οι επιστήμονες που εδρεύουν εκεί γίνονται μάρτυρες - δια ζώσης - ορισμένων από τις πιο ραγδαίες αλλαγές θερμοκρασιών που συμβαίνουν στην περιπολική Αρκτική.

Οι διακυμάνσεις στο θαλάσσιο πάγο - και στις θερμοκρασίες του νερού - παρέχουν πρώιμες ενδείξεις κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική. Ενώ οι θερμοκρασίες σε όλη την Αρκτική αυξάνονται περίπου δύο έως τέσσερις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η περιοχή της Θάλασσας του Μπάρεντς θερμαίνεται με ακόμη πιο δραματικό ρυθμό - έως και επτά φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με το artictoday.

IMAGO / imagebroker

Βράζει το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ

Από τις 17 υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών ή που ισοδυναμούν με τις υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών που καταγράφηκαν στη Νορβηγία τον Ιούνιο, οι 10 καταγράφηκαν στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, σύμφωνα με το Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. «Δυστυχώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν ρεκόρ θερμοκρασίας στο Σβάλμπαρντ, καθώς στην Αρκτική η θέρμανση συμβαίνει ταχύτερα», δήλωσε η ερευνήτρια του κλίματος Χέλγκα Τερέζ Τίλι Τάτζετ.

Η βόρεια Νορβηγία παρουσίασε επίσης θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τις κανονικές σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Οι περιοχές Βεστερόλεν, Τρομς και οι δυτικές παράκτιες περιοχές του Φίνμαρκ χαρακτηρίστηκαν όλες ως περιοχές που αντιμετωπίζουν «ακραία ζέστη» στην μετεωρολογική έκθεση του Ιουνίου.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης τα νερά βόρεια του Σβάλμπαρντ. Η τήξη ξεκίνησε νωρίς αυτή την άνοιξη στις παράκτιες θάλασσες της Αρκτικής, με την έκταση του θαλάσσιου πάγου να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά μήκος της άκρης του Ατλαντικού.

Στις 10 Ιουνίου, η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής ανερχόταν σε 11,18 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, η πέμπτη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για εκείνη την ημερομηνία. Δορυφορικές παρατηρήσεις δείχνουν επίσης εξαιρετικά λεπτό θαλάσσιο πάγο σε όλο τον ατλαντικό τομέα της Αρκτικής, σύμφωνα με ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχικά το Νι-Άλεσουντ ήταν ένας οικισμός εξόρυξης άνθρακα που ιδρύθηκε το 1916. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η επιστημονική έρευνα αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στην περιοχή. Σήμερα λειτουργεί ως ερευνητικός σταθμός με επιστήμονες από περισσότερες από 10 διαφορετικές χώρες. Ο οικισμός έχει μόνο περίπου 40 κατοίκους που ζουν εκεί όλο το χρόνο. Αλλά το καλοκαίρι ο πληθυσμός μπορεί περιστασιακά να φτάσει τους 150 περίπου κατοίκους.