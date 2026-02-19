Η άσκηση καταπολεμά την οστεοπόρωση και τώρα ξέρουμε πώς

Μια νέα μελέτη ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες κατά της οστεοπόρωσης, αποκαλύπτοντας πώς η σωματική δραστηριότητα ενισχύει τα οστά σε μοριακό επίπεδο. Ερευνητές από την University of Hong Kong εντόπισαν μια πρωτεΐνη που λειτουργεί σαν «αισθητήρας άσκησης» για τα οστά, προωθώντας την οστική ανάπτυξη και μειώνοντας τη συσσώρευση λίπους στο μυελό των οστών. Η ανακάλυψη αυτή εξηγεί γιατί η άσκηση προστατεύει τα οστά και θέτει τις βάσεις για φάρμακα που θα μπορούν να μιμούνται τα οφέλη της κίνησης, ακόμα και για όσους δεν μπορούν να ασκηθούν τακτικά.

Ο ρόλος της Piezo1 στα οστά

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν σε μια κατηγορία βλαστοκυττάρων (μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών - BMMSCs), τα οποία μπορούν να μετατραπούν είτε σε οστεοβλάστες (κύτταρα που χτίζουν οστά), είτε σε λιποκύτταρα. Η κατεύθυνση που παίρνουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ορμόνες, φλεγμονή, σήματα ανάπτυξης αλλά και οι μηχανικές δυνάμεις που δημιουργεί η άσκηση. Η πρωτεΐνη Piezo1 φάνηκε να είναι κρίσιμη για αυτή τη διαδικασία, καθώς μετατρέπει την πίεση και το μηχανικό στρες σε σήματα που προάγουν την οστική ανάπτυξη και περιορίζουν τη λιπογένεση.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η αφαίρεση της Piezo1 οδηγούσε σε μειωμένη οστική πυκνότητα και αυξημένο αριθμό λιποκυττάρων στον μυελό. Τα ζώα αυτά δεν ωφελούνταν από την άσκηση με τον ίδιο τρόπο όπως τα κανονικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτεΐνης για την ενίσχυση των οστών. Επιπλέον, οι επιστήμονες αποκάλυψαν τα ακριβή μονοπάτια σήματος που ελέγχει η Piezo1 και πώς η απουσία της προκαλεί φλεγμονή και υπερβολική ανάπτυξη λιπώδους ιστού. Η ενεργοποίηση της Piezo1 μπορούσε να αντιστρέψει αυτές τις αλλαγές, προσφέροντας μια πιθανή οδό για φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Από τα κύτταρα στη θεραπεία

Η ανακάλυψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ομάδες με περιορισμένη κινητικότητα, όπως ηλικιωμένους ή ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Η δυνατότητα να «μιμηθούν» τα οφέλη της άσκησης στο κυτταρικό επίπεδο θα μπορούσε να μειώσει την απώλεια οστικής μάζας και τον κίνδυνο καταγμάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων θεραπειών απαιτεί προσοχή: η Piezo1 συμμετέχει σε πολλές διαδικασίες του οργανισμού, γι’ αυτό και η παρέμβαση στη λειτουργία της πρέπει να γίνεται με ασφάλεια για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Μέλλον χωρίς κατάγματα

Η μελέτη παρέχει σημαντικές γνώσεις για το πώς αναπτύσσεται η οστεοπόρωση και πώς η σωματική δραστηριότητα μπορεί να την προλάβει. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά απαραίτητη την εύρεση νέων στρατηγικών για τη διατήρηση της οστικής υγείας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια θεραπεία που προσφέρει τα βιολογικά οφέλη της άσκησης χωρίς πραγματική κίνηση, προφυλάσσοντας τους πιο ευάλωτους από τα κατάγματα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Signal Transduction and Targeted Therapy και θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση της σχέσης άσκησης και υγείας των οστών, παρέχοντας σαφή επιστημονικά δεδομένα για μελλοντικές φαρμακευτικές στρατηγικές.