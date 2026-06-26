Η Αστυνομία προειδοποιεί: Προσοχή σε ψεύτικη ιστοσελίδα για δήθεν πληρωμή προστίμων

Επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ιστοσελίδα προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας. Η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη σελίδα δεν έχει καμία σχέση με την υπηρεσία και καλεί τους πολίτες να μην προχωρούν σε καμία πληρωμή ή καταχώριση προσωπικών δεδομένων μέσω αυτής.

Ειδικότερα, οι επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.



Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία.



Καλούνται οι πολίτες:

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην εν λόγω ιστοσελίδα,

να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,

να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία.



Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.