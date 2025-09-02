Η αστυνομική επιχείρηση «αποκάλυψε» κόκα - Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. "έπεσαν" χθες βράδυ δυο αλλοδαποί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για ένα 41χρονο και εναν 52χρονο που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

