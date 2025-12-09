Η ατάκα Μεντιλίμπαρ φανέρωσε τα αληθινά δεδομένα για Ολυμπιακό, Ελ Κααμπί και... Μαρσέιγ

Όταν στις 6 Αυγούστου του 2023 ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί προσγειώθηκε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πορεία που θα είχε με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ισως μόνον ο σπουδαίος συμπατριώτης του, Ελ Αραμπί, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έριξε το όνομα στο τραπέζι της ΠΑΕ.

Αφού πέρασε μία μικρή περίοδο προσαρμογής, ο Μαροκινός «εκτελεστής» ξεκίνησε να... φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα με γκολ, έγινε ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού και έχει εξελιχθεί σε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι πίνουν... νερό στο όνομά του.

Δικαίως, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο 32χρονος φορ εντάχθηκε στην ομάδα ως ελεύθερος και μετά από 114 εμφανίσεις έχει σκοράρει 75 γκολ, έχει μοιράσει 12 ασίστ και αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το τρόπαιο του Conference League τον Μάιο του 2024, αλλά και το εγχώριο νταμπλ το 2025. Το συμβόλαιό του, ως του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη της ομάδας με ετήσιες απολαβές άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και ξεκίνησαν νέες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να ανανεωθεί σε πολύ καλό κλίμα και με θετική προδιάθεση εκατέρωθεν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Γαλλία, η Μαρσέιγ όχι μόνο έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Ελ Κααμπί, αλλά έχει έρθει και σε «αρχική συμφωνία» για να ενταχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος στους Μασσαλούς. Πριν από μερικές μέρες ανάλογα δημοσιεύματα είχαν προκύψει για τη Ναντ, νυν ομάδα του 38χρονου πλέον Ελ Αραμπί.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν φαίνεται να έχει ρεαλιστική βάση και οι λόγοι είναι αρκετοί. Αρχικά, ο Ελ Κααμπί δείχνει να έχει βρει το «λιμάνι» του (και μεταφορικά και κυριολεκτικά), έχοντας βασικότατο ρόλο στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απολαμβάνοντας το ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό και τη λατρεία του κόσμου. Στην ηλικία που βρίσκεται, αυτό που ψάχνει είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του, το οποίοι οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν έτοιμοι να του προσφέρουν.

Επιπλέον, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ... έδειξε τον δρόμο της ανανέωσης του Ελ Κααμπί με σχετικές του δηλώσεις. Ο Βάσκος προπονητής ούτε λέει κάτι τυχαία, ούτε θα έβγαινε να αποθεώσει δημόσια το «μεγάλο κανόνι» του, αν υποπτευόταν ότι υπάρχει περίπτωση να κουνήσει μαντήλι τον Γενάρη ή το καλοκαίρι. Σε σχετική ερώτηση, λοιπόν, μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ που ο αρχισκόρερ της ομάδας πέτυχε δύο φανταστικά γκολ, ανέφερε πως ο έμπειρος παίκτης είναι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα.

Αυτή η αφοσίωση αναμένεται να επιβραβευτεί και να επισφραγιστεί με τη νέα ανανέωση του συμβολαίου του. Οι μνηστήρες από τη Γαλλία και από οπουδήποτε αλλού, μπορούν να... περιμένουν και μάλλον θα περιμένουν κάποια χρονάκια ακόμη, από τη στιγμή, άλλωστε, που δεν έχουν καν δικαίωμα να μιλήσουν μαζί του, αφού δεν υπάρχει συναίνεση του Ολυμπιακού και δεν έχει μπει καν στο τελευταίο εξάμηνο της παρούσας σύμβασης...