Η Αθήνα απαντά στον Φιντάν: Καθολικά απορριπτέες οι αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις

Το βράδυ της Τρίτης 9/12 η Αθήνα απάντησε εμμέσως στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος μιλώντας στο τουρκικό κοινοβούλιο υποστήριξε ότι η Τουρκία επιθυμεί διάλογο με την Ελλάδα, επαναφέροντας ωστόσο όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις στο τραπέζι.

Συγκεκριμένα, διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών, αναφέρουν επιπλέον.

Ενώ ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, τονίζουν ότι η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία.

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό κατά την εισήγησή του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό του 2026 για το υπουργείο του.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αφού ανέφερε ότι η χώρα του διατηρεί τη βούλησή της «για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα», απαρίθμησε σειρά ζητημάτων που θέτει η Άγκυρα, τονίζοντας καταληκτικά ότι «λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας».

Ο Χακάν Φιντάν έκανε λόγο για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» λέγοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει «τις προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της με τη λήψη όταν χρειάζεται μέτρων στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας».

Αναφορικά με το Αιγαίο, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση των διαφορών στο Αιγαίο ως ενιαίο σύνολο και την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και την εξεύρεση λύσης μέσω αυτού του διαλόγου. Θέλουμε να δούμε την Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας».

Ο Χακάν Φιντάν είπε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει να υπερασπίζεται «την αρχή της δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο».

Χαρακτήρισε δε την Κύπρο «αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος» της στρατηγικής της Άγκυρας στα νότια σύνορά της, όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε το αίτημα της Άγκυρα για άρση των εμπορικών περιορισμών και της διεθνούς απομόνωσης των κατεχομένων.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «στην επόμενη περίοδο, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη σταθερότητα και την ενοποίηση της Λιβύης».

Για την Αίγυπτο επισήμανε ότι συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό το 2025 οι επαφές υψηλού επιπέδου της Τουρκίας με την Αίγυπτο και για το 2026 προγραμματίζεται η 2η Σύνοδος του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.