Η Αθηνά Ωνάση και ο Ολλανδός Ολυμπιονίκης Γιαν Τοπς, δύο πρόσωπα που συνδέθηκαν για χρόνια μέσα από τον χώρο της διεθνούς ιππασίας, βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση.

Αφορμή είναι μια επένδυση ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποίησε η εταιρεία της Ωνάση το 2022 στην επιχείρηση του Τοπς. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν λαμβάνει επαρκή ενημέρωση για το πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τα οικονομικά της, ενώ η άλλη πλευρά επιμένει ότι όλα γίνονται με πλήρη διαφάνεια.

Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Η εταιρεία της Αθηνάς Ωνάση υποστηρίζει ότι δεν έχει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης και θεωρεί πως αυτό δεν της επιτρέπει να γνωρίζει την πραγματική αξία του ποσοστού που κατέχει.

Παράλληλα, αμφισβητεί ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με τον Γιαν Τοπς, υποστηρίζοντας ότι είχαν συμφωνηθεί συγκεκριμένα οικονομικά όρια.

Από την άλλη πλευρά, η JT Sports απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση που λαμβάνει η εταιρεία της Ωνάση είναι ίδια με εκείνη όλων των υπόλοιπων μετόχων.

Η υπόθεση οδηγείται σε διαμεσολάβηση

Η υπόθεση έφτασε στο Επιμελητήριο Επιχειρήσεων του Εφετείου του Άμστερνταμ, το οποίο όμως δεν εξέδωσε απόφαση επί της ουσίας.

Αντίθετα, πρότεινε στις δύο πλευρές να επιχειρήσουν διαμεσολάβηση, προκειμένου να βρεθεί λύση χωρίς να συνεχιστεί η μακρά δικαστική αντιπαράθεση.

Μάλιστα, μέλος του δικαστηρίου παρομοίασε τη σχέση τους με «έναν γάμο στον οποίο οι δύο πλευρές παραμένουν εγκλωβισμένες, χωρίς να έχουν επιλέξει ακόμη το διαζύγιο».

Από συνεργάτες... αντίδικοι

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Αθηνά Ωνάση και ο Γιαν Τοπς γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τον χώρο της διεθνούς ιππασίας.

Η Ωνάση συμμετείχε επί σειρά ετών στις κορυφαίες διοργανώσεις του Global Champions, ενώ η επένδυση στην εταιρεία του Τοπς θεωρήθηκε τότε μια φυσική εξέλιξη αυτής της σχέσης.

Σήμερα, όμως, οι δύο πλευρές βρίσκονται αντιμέτωπες, με κοινό στόχο μεν την προστασία της αξίας της εταιρείας, αλλά με εντελώς διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό.