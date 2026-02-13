Η Αθήνα πιο «ζεστή» πρωτεύουσα της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πιο θερμή πρωτεύουσα της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τις αποκλίσεις από τους μέσους όρους των θερμοκρασιών του μήνα, αναδείχθηκε η Αθήνα.

Η ιστοσελίδα climatebook.gr παρουσίασε σε άρθρο της, στοιχεία από τις θερμοκρασίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τον περασμένο Ιανουάριο, δείχνοντας σε ένα γράφημα ποιες «ξέφυγαν» περισσότερο από τις μέσες τιμές του μήνα είτε προς τη «ζέστη» είτε προς το «κρύο».

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωστής Λαγουβάρδος, αναδημοσιεύοντας αυτά τα στοιχεία:

«Στην Ευρώπη, ο Ιανουάριος 2026 χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, τις Βαλτικές χώρες και την κεντρική - ανατολική Ευρώπη, λόγω επαναλαμβανόμενων ψυχρών εισβολών κατά το δεύτερο μισό του μήνα.

Αντίθετα, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν κυρίως στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να καταγράφει τη μεγαλύτερη θετική μηνιαία απόκλιση (+2.4 βαθμοί Κελσίου) σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1991 - 2020.

Η πιο ψυχρή πρωτεύουσα ήταν το Μινσκ, με θερμοκρασιακή απόκλιση -6.4 °C, χαρακτηριστικό του ιδιαίτερα ψυχρού Ιανουαρίου σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ευρώπης».