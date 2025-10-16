Η Αθήνα βουλιάζει στην παρακμή: SOS από κατοίκους γύρω από το Εθνικό Θέατρο – Εικόνες εγκατάλειψης

Η εικόνα γύρω από το Εθνικό Θέατρο θυμίζει σκηνικό εγκατάλειψης. Εγκαταλελειμμένα κτίρια, σκουπίδια στους δρόμους και δεκάδες άστεγοι που ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες συνθέτουν το καθημερινό τοπίο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Περισσότεροι από 50 κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κατέθεσαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας άμεση παρέμβαση για να μπει τέλος στην υποβάθμιση.

«Ζούμε σε ανθυγιεινές συνθήκες»

Η αναφορά προέρχεται από πολίτες που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στις οδούς Κουμουνδούρου, Βηλαρά, Νικηφόρου, Ζήνωνος, Μενάνδρου, Ακομινάτου και Αγίου Κωνσταντίνου. Όπως καταγγέλλουν, η περιοχή έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα, με εστίες μόλυνσης, απορρίμματα παντού και ανύπαρκτη αστυνόμευση.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Ανεξάρτητη Αρχή, δεκάδες άστεγοι βρίσκουν πρόχειρο καταφύγιο στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ενώ τα πεζοδρόμια γύρω από το Εθνικό Θέατρο και την οδό Ιάσονος, Κεραμικού, Κολωνού και Λεωνίδου έχουν γεμίσει σκουπίδια και λύματα.

Η καθημερινότητα των κατοίκων και των περαστικών έχει γίνει αφόρητη, ενώ η εικόνα αυτή πλήττει και την οικονομική ζωή της περιοχής.

Eurokinissi

Συσκέψεις χωρίς αποτέλεσμα

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη κινητοποιηθεί, απευθύνοντας έγγραφα προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Νοέμβριο του 2024, συγκάλεσε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο παρέμβασης.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε σε πρόσφατη επιτόπια αυτοψία, «καμία ουσιαστική βελτίωση δεν έχει υπάρξει».



Η Αρχή προειδοποιεί ότι το πρόβλημα παραμένει με την ίδια ένταση ακόμη και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, υπονομεύοντας την εικόνα της Αθήνας τη στιγμή που επιχειρεί να εδραιωθεί ως city break προορισμός. «Η εικόνα είναι αποτρεπτική για κάθε ταξιδιώτη και επισκέπτη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Eurokinissi

Επαναλαμβανόμενες αυτοψίες – ίδια εικόνα

Σε απαντητικά έγγραφα του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καταγράφονται οι αλλεπάλληλες αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αιτήματα κατοίκων, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο Δήμος Αθηναίων, σε επιστολή του προς την Αρχή, αναγνωρίζει πως «η παρουσία των συγκεκριμένων ατόμων παραμένει συχνή και επαναλαμβανόμενη, γεγονός που δυσχεραίνει τη διατήρηση της καθαριότητας σε σταθερά ικανοποιητικό επίπεδο».

Όπως τονίζεται, η κατάσταση μετακινείται απλώς από δρόμο σε δρόμο, αλλοιώνοντας τον κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η ουσία: πολιτική βούληση και συντονισμός

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές ενέργειες, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Αρχή προτείνει:

Ουσιαστικά μέτρα πρόνοιας για τους άστεγους και τις ευάλωτες ομάδες.

Ενίσχυση της αστυνόμευσης και στοχευμένες περιπολίες.

Καθημερινή καθαριότητα και υγειονομικούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μια πρωτεύουσα που αξίζει καλύτερα

Η Αθήνα προσπαθεί να αναγεννηθεί, όμως γύρω από το Εθνικό Θέατρο –εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά του πολιτισμού– η εικόνα παραμένει αποκαρδιωτική.

Η πρωτεύουσα χρειάζεται όχι απλώς καθαριότητα, αλλά όραμα και συνέπεια, για να πάψει να «φωνάζει» πως η εγκατάλειψη έχει γίνει μόνιμος κάτοικος στο κέντρο της πόλης.