Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο

Τη στρατηγική της να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος και ο διπλασιασμός των ποσοτήτων LNG που έχει εξασφαλίσει από τη Venture Global, παρουσίασε η διοίκηση της ATLANTIC SEE LNG TRADE κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Greece-US Alliance for Energy Security», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κυρία Kimberly Guilfoyle, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Νέες εμπορικές συμφωνίες και επέκταση στις αγορές της περιοχής

Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι η ATLANTIC SEE LNG TRADE θα επιδιώξει τη σύναψη βραχυπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας και εμπορίας LNG πριν από το 2030, έτος κατά το οποίο τίθενται σε ισχύ οι μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχει ήδη εξασφαλίσει.

Ο κ. Ξιφαράς τόνισε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων ως προς την εξασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς προχωρά η απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες και εντείνονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές LNG. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ATLANTIC SEE LNG TRADE σκοπεύει να αξιοποιήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες και να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της περιοχής.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με χώρες του Κάθετου Διαδρόμου για τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αναμένεται να εξελιχθούν σε οριστικές συμφωνίες έως το τέλος του έτους.

Ορόσημο ο διπλασιασμός της συμφωνίας με τη Venture Global

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσφατη επέκταση της συμφωνίας της ATLANTIC SEE LNG TRADE με τη Venture Global, μέσω της οποίας οι εξασφαλισμένες ποσότητες LNG διπλασιάζονται σε 1 εκατ. τόνους ετησίως για περίοδο 20 ετών.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός για την εξασφάλιση μακροχρόνιων ποσοτήτων LNG. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, χάρη στις στρατηγικές ενεργειακές υποδομές που διαθέτει, έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η ασφάλεια εφοδιασμού αποκτά νέα διάσταση

Αναφερόμενος στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ξιφαράς επισήμανε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπενθύμισαν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, ενώ οι ελληνικές υποδομές προσφέρουν τη δυνατότητα εισόδου και διακίνησης φυσικού αερίου ακόμη και σε περιόδους αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Η διοίκηση της ATLANTIC SEE LNG TRADE εκτίμησε ότι οι προκλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα παραμείνουν έντονες και τον επόμενο χειμώνα, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική τη διασφάλιση μακροχρόνιων και αξιόπιστων πηγών προμήθειας.

Προοπτικές επέκτασης και νέες συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε επίσης ότι η αμερικανική Development Finance Corporation (DFC) θα μπορούσε μελλοντικά να διαδραματίσει ρόλο στη χρηματοδοτική υποστήριξη έργων που σχετίζονται με τον Κάθετο Διάδρομο, ανάλογα με την εξέλιξη των εμπορικών συμφωνιών και των απαιτούμενων υποδομών.

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ευρώπη

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής κυριαρχίας και όχι απλώς οικονομικό μέγεθος. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και σημείωσε ότι οι νέοι κανόνες δημοπράτησης χωρητικότητας θα επιτρέψουν τη δημιουργία διασυνοριακών προϊόντων και την επέκταση του διαδρόμου προς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πλέον έναν κεντρικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική στην περιοχή και συνεχάρη τη διοίκηση της Atlantic SEE LNG Trade για την επιμονή της στην επιτυχημένη αντιμετώπιση των δυσκολιών του εγχειρήματος.

Guilfoyle: «Η ενεργειακή ασφάλεια γίνεται πράξη»

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κυρία Kimberly Guilfoyle, χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Venture Global ορόσημο για τη διατλαντική συνεργασία και τόνισε ότι δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά η ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη. Είναι σημαντική για την Ελλάδα, καθώς ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου. Είναι σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ισχυρότερη ενεργειακή ανεξαρτησία στις χώρες της περιοχής.

Μια νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική για την Ευρώπη

Κοινό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας και η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου δημιουργούν μια νέα στρατηγική πραγματικότητα για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις υποδομές, τη γεωγραφική της θέση και τις διεθνείς συνεργασίες της, αναδεικνύεται σε βασική πύλη εισόδου LNG και σε κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.