Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τους χωρίζουν μόλις τέσσερις βαθμοί στην κατάταξη της Stoiximan Super League αλλά και οι δύο μετρούν σοβαρές «πληγές» από… τραυματισμούς.

Οι πέντε «βαρβάτες» απουσίες

Χθες (22/11) «πάγωσε» το ΟΑΚΑ με τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο μόλις στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Αργεντινό να ξεσπάει σε κλάματα και να αποχωρεί με φορείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική διάγνωση για τη ζημιά που υπέστη.

EUROKINISSI

Στο ίδιο γήπεδο πριν από 35 ημέρες (18/10) ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη πλήρη ρήξη του τένοντα στο δεξί πόδι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί και η επιστροφή του υπολογίζεται σε 4-5 μήνες αν η αποκατάσταση του εξελιχθεί ομαλά.

EUROKINISSI

Στον Ολυμπιακό τώρα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είδε αρχικά τον Σαντιάγκο Έσε να τραυματίζεται στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ με τον Αργεντινό χαφ να παθαίνει κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο κάτι που σημαίνει πως θα λείψει για περίπου 2 μήνες. Αντίστοιχο τραυματισμό έχει και ο Γκουστάβο Πουέρτα μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή πριν από λίγες ημέρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος ο Τσικίνιο, στην προπόνηση του Ολυμπιακού στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και χειρουργήθηκε την Παρασκεύη (20/11). Ο Πορτογάλος μέσος αναμένεται να επιστρέψει περίπου σε 3 μήνες.

Τα 59 εκατομμύρια που χάθηκαν

Το τελευταίο διάστημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρατηρείται μεγάλος αριθμός τέτοιων σοβαρών τραυματισμών αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα «πονάει» λίγο παραπάνω….

Οι ομάδες μας πλέον έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη με στόχο να ανεβάσουν τον πήχη και την ποιότητα του προϊόντος με μεταγραφές και ποσά που έμοιαζαν άγνωστα. Ο Παναθηναϊκός μετά από 16 χρόνια διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα και βλέπει δύο ποδοσφαιριστές χρηματιστηριακής αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ να μένουν εκτός δράσης για το μεγαλύτερο ή και όλο το διάστημα της σεζόν.

Ο Αντίνο κόστισε στο «τριφύλλι» περίπου 10 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Γοδόι Κρουζ τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ ο διεθνής Μαροκινός μπορεί να έφτασε τελευταίος αλλά η επιστροφή του στην Ελλάδα έφτασε τα 14 εκατ. ευρώ.

Στην αντίπερα όχθη, οι Πειραιώτες χάνουν δύο πολύτιμα γρανάζια τους που τα τελευταία χρόνια αποτελούν τις βασικές επιλογές τόσο του Μεντιλίμπαρ όσο και του Αλγκουαθίλ στον χώρο του κέντρου, μάλιστα είναι και οι δύο κάτοχοι του Conference League. Για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός δαπάνησε κοντά στα 9 εκατ. ευρώ.

Η «δρματική» περίοδος κλείνει με τον Πουέρτα, ο οποίος «έσκασε» σαν βόμβα από την Ισπανία με ένα ποσό της τάξης των 16 εκατ. ευρώ και όπως φαίνεται μαζί με τον Φροίλερ αποτελούν τους μαέστους της «ερυθρόλευκης» μεσαίας γραμμής.

Η «πληγή» των δύο «αιωνίων» ανέρχεται στα 59 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την χρηματιστηριακή αξία των πέντε παικτών όπως αναγράφεται στο Transfermarkt.