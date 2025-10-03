Η Αυστραλία «στο πόδι» για τον 4χρονο Γκας: Πρωτοφανής επιχείρηση - Το αποτύπωμα που έφερε ελπίδα

«Μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντατικές» έρευνες για αγνοούμενο στην ιστορία της Νότιας Αυστραλίας είναι σε εξέλιξη επί 7 ημέρες. Ο λόγος για τον 4χρονο Γκας, που εξαφανίστηκε από το αγρόκτημα όπου διέμενε με τους γονείς του κοντά στη Γιούντα. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Ian Parrott σε μια δραματική ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το Sky News Australia, αποκάλυψε πως η οικογένεια έχει ενημερωθεί ότι «ίσως δεν καταφέρουμε να τον βρούμε ζωντανό».



«Αν και όλοι ελπίζαμε σε ένα θαύμα, αυτό το θαύμα δεν συνέβη, είναι απίθανο ο Γκας να έχει επιβιώσει», πρόσθεσε. Δήλωσε, επίσης, ότι η αστυνομία «συνέχισε και, στην πραγματικότητα, ενέτεινε τις προσπάθειές της να τον εντοπίσει και να τον φέρει πίσω στην οικογένειά του».



Τόνισε, όμως, ότι δεν υπήρχε «καμία σημαντική ένδειξη που να μας επέτρεπε να εστιάσουμε πραγματικά την αναζήτησή μας σε μια κατεύθυνση, να μας δώσει οποιοδήποτε στοιχείο για το πού μπορεί να έχει πάει».



Ο Parrott είπε ότι οι ερευνητές ήταν σίγουροι ότι «έκαναν απολύτως ό,τι μπορούσαν για να εντοπίσουν τον Γκας στην περιοχή αναζήτησης». Παρά τις προσπάθειες αυτές, η αναζήτηση τώρα περιορίζεται. «Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να ερευνούμε και να ακολουθούμε κάθε στοιχείο που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε.



Έπαιζε στην άμμο γύρω από το κτήμα όταν εξαφανίστηκε. «Όλα όσα έχουμε βρει μέχρι σήμερα, κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχουμε εξετάσει μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι, από ό,τι γνωρίζουμε, ο Γκας έχει απομακρυνθεί από αυτό το κτήμα και δεν έχουμε καταφέρει να τον εντοπίσουμε», είπε ο Parrott.

Στην αναζήτηση είχαν προηγουμένως συμμετάσχει δεκάδες αστυνομικοί, εθελοντές και ομάδες διάσωσης, οι οποίοι έψαξαν την περιοχή και τα περίχωρα. Περίπου 50 μέλη του προσωπικού των Αυστραλιανών Αμυντικών Δυνάμεων και ένας έμπειρος ιχνηλάτης είχαν ενταχθεί στις προσπάθειες.



«Η Άμυνα δέχτηκε επίσημο αίτημα της Αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας να βοηθήσει στην αναζήτηση ενός αγνοούμενου τετράχρονου αγοριού κοντά στη Yunta, στην ανατολική Νότια Αυστραλία», δήλωσε εκπρόσωπος της ADF.

Ένα αποτύπωμα που ανακαλύφθηκε περίπου 500 μέτρα από το αγρόκτημα έδωσε μια πιθανή ένδειξη, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι ήταν «πολύ παρόμοιο» με τα παπούτσια που φορούσε ο Γκας. Ο επιθεωρητής Mark Syrus προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «μπορεί να μην ήταν πρόσφατο» και τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η εστίαση όλης της προσοχής σε ένα μόνο στοιχείο.



Ο Syrus είπε ότι η αστυνομία ανησυχούσε σοβαρά για τον Γκας, ο οποίος αγνοείτο για σχεδόν μια εβδομάδα χωρίς πρόσβαση σε τροφή ή νερό. «Ένα τετράχρονο παιδί δεν εξαφανίζεται στο άψε σβήσε, πρέπει να βρίσκεται κάπου», είπε. «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός, αλλά τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ανάκτησης και το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί για πάνω από 100 ώρες και έξι ημέρες είναι πολύς χρόνος για να βρίσκεται έξω στην ύπαιθρο».

Η αστυνομία δημοσίευσε μια φωτογραφία του Γκας που δείχνει τα ανοιχτόχρωμα ξανθά σγουρά μαλλιά και τα καστανά μάτια του, φορώντας ένα πουκάμισο με το λογότυπο της Peppa Pig και τις λέξεις «My Mummy» στο μπροστινό μέρος.



«Κατά μέσο όρο, είχαμε τουλάχιστον 50 άτομα που έψαχναν επί ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αναζήτησή μας με τα πόδια κάλυψε περίπου 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για επτά ημέρες και νομίζω ότι έχουμε ψάξει μια έκταση περίπου 470 τετραγωνικών μέτρων.



Έχει γίνει εκτενής αναζήτηση. Είχαμε άτομα με μοτοσικλέτες, οχήματα παντός εδάφους. Είχαμε οργανώσει επιχειρήσεις, την Star Group, δύτες που έλεγχαν τις πηγές νερού και υπήρχε μια ολόκληρη σειρά από πόρους και ανθρώπους που έχουν επενδύσει πολύ στην προσπάθεια να βρουν τον Γκας, όπως το κοινό δικαίως θα περίμενε από εμάς», υπογράμμισε ο Ian Parrot.



Ο Parrott επανέλαβε ότι, με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Gus είχε απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία. Παρά τις τραγικές συνθήκες, οι αρχές τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν κάθε πιθανή γραμμή έρευνας.