Η Αυστρία είναι η επόμενη χώρα που απαγορεύει τα social media στους κάτω των 14 ετών

Η Αυστρία προχωρά σε απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 14 ετών. Έτσι γίνεται μία ακόμη χώρα που υιοθετεί αυστηρούς περιορισμούς για την προστασία των ανηλίκων σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η ανακοίνωση έγινε από την κυβέρνηση της χώρας, μετά από μακράς διάρκειας διαβουλεύσεις με ειδικούς.



Η κυβερνητική απόφαση

Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο νόμου για πλήρη απαγόρευση πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 14 ετών. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά έως και τα τέλη Ιουνίου του 2026, με έμφαση σε τεχνικές μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας που θα σέβονται την ιδιωτικότητα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Αλεξάντερ Πρελ. Ο νόμος δεν θα «στοχεύει» σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, αλλά κυρίως θα εστιάζει σε κριτήρια online περιεχομένου και μηχανισμών, όπως οι αλγόριθμοι και το περιεχόμενο.



Οι κίνδυνοι

Οι αρχές τονίζουν ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν με γνώμονα την προστασία από "αλγόριθμους που δημιουργούν συνθήκες εθισμού", περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, βία, παραπληροφόρηση και μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Αντρέας Μπάμπλερ, δήλωσε ότι «δεν μπορούμε πλέον να στεκόμαστε αμέτοχοι απέναντι στις βλαβερές επιπτώσεις στα παιδιά». Παράλληλα, προωθούνται προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης και μαθημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία από την περίοδο 2027/28.



Μέθοδοι εφαρμογής

Η επαλήθευση ηλικίας θα βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες χωρίς την αποκάλυψη περιττών δεδομένων, πιθανώς εμπνευσμένη από το αυστραλιανό μοντέλο με ταυτοποίηση, αναγνώριση προσώπου και συμπεριφορά. Η Αυστρία προτιμά μια ευρωπαϊκή λύση που θα πληροί τα κριτήρια του Digital Services Act, αλλά θα τηρεί όλους τους κανόνες του GDPR.



Το διεθνές πλαίσιο

Η Αυστρία ακολουθεί την Αυστραλία στις σχετικές αποφάσεις για τα social media (απαγόρευση σε όλους κάτω των 16 ετών από τα τέλη του 2025), ενώ χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα εξετάζουν παρόμοιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Στην ΕΕ, η Πρόεδρος συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για μια ενιαία προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη, σε μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην παγκόσμια τάση κατά των κινδύνων των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για νέους.