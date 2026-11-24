Τα καταστήματα του Ναυπλίου μπορούν να ανοίξουν και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού της Άλωσης του Παλαμηδίου, θα είναι ανοιχτά. Η αγορά της πόλης συμμετέχει στη Black Friday της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026 και στη Cyber Monday της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή των καταστημάτων στην κυριακάτικη λειτουργία είναι προαιρετική.

Διαβάστε περισσότερα για τον σύλλογο που καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις ημέρες αυτές αγοράζοντας από τις επιχειρήσεις του Ναυπλίου, τόσο από τα φυσικά όσο και από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.