Η bluegr συνεχίζει τη στελέχωση των τμημάτων της για τη Σεζόν 2024

Ο όμιλος της bluegr Hotels & Resorts συνεχίζει τη στελέχωση όλων των τμημάτων για τη Σεζόν 2024 και αναζητά επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού για τα τρία ξενοδοχεία της Κρήτης. Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας ενός κορυφαίου ομίλου ξενοδοχείων με εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ για να προγραμματίσεις μια συνέντευξη με την ομάδα της bluegr.

Οι ανοιχτές θέσεις αφορούν επαγγελματίες του κλάδου για τα τμήματα της Υποδοχής, Κουζίνας, Εστίασης, Housekeeping και Kids Club, αλλά και το Spa του Minos Palace hotel, ενός σύγχρονου καταφυγίου ενδοσκόπησης που προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρίες wellness. Επιπλέον υπάρχουν ανοιχτες θέσεις εργασίας στην Αθήνα στα τμήματα HR και πωλήσεων.

Η οικογένεια της bluegr παρέχει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας, ευκαιρίες εξέλιξης, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση. Μάλιστα η εταιρεία έχει λάβει το βραβείο Great Place to Work Hellas 2023, για την κατάκτηση της 9ης θέσης στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ έχει διακριθεί και με τη 2η θέση στη λίστα «Best Workplaces™ for Women Hellas 2023». Είτε είσαι επαγγελματίας στον κλάδο του τουρισμού, είτε αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα σου, βρες όλες τις ανοιχτές θέσεις ΕΔΩ και γίνε μέλος της οικογένειας της bluegr.

There cannot be blue without u!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω τηλεφώνου 215 50057708 ή email στο hr@bluegr.com

Σχετικά με την bluegr Hotels & Resorts: Η bluegr Hotels & Resorts για πάνω από 50 χρόνια αποτελεί πρεσβευτή της αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας τους τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες. Με πέντε πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη – το Minos Beach art hotel, μέλος των Design Hotels και Marriott Bonvoy, τον προορισμό ολιστικής ευεξίας Minos Palace hotel & suites και το οικογενειακό Candia Park village, Αθήνα – το boutique Life Gallery Athens, και Ρόδο – το Sunprime Miramare Park suites & villas, έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work για την υψηλή εργασιακή κουλτούρα της, και 5άστερη πιστοποίηση από το φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Με την πεποίθηση πως φιλοξενία και πολιτισμός οφείλουν να είναι έννοιες αλληλένδετες, στηρίζει έμπρακτα και ενεργοποιεί μέσω του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα.