Η Bridgestone συνεχίζει τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Lamborghini, ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για τη νέα Lamborghini Temerario Spyder. Ως Επίσημος Τεχνικός Συνεργάτης της Lamborghini, η Bridgestone επεκτείνει και στην ανοιχτή έκδοση του μοντέλου την πλήρη γκάμα ελαστικών που αναπτύχθηκε για την Temerario Coupé, υποστηρίζοντας τις επιδόσεις της τόσο στον δρόμο και στην πίστα όσο και σε χειμερινές συνθήκες οδήγησης.

Η Temerario Spyder συνδυάζει την αρχιτεκτονική και τον δυναμικό χαρακτήρα της Temerario Coupé με τη μοναδική εμπειρία της οδήγησης με ανοιχτή οροφή. Ο V8 κινητήρας 4,0 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή (twin-turbo) συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 920 ίππους (677 kW). Ο V8 φτάνει τις 10.000 στροφές ανά λεπτό υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ το όριο αυξάνεται στις 10.250 στροφές ανά λεπτό όταν ενεργοποιείται το σύστημα Launch Control – τις υψηλότερες στροφές κινητήρα που έχουν καταγραφεί σε οποιοδήποτε ανοιχτό υπεραυτοκίνητο παραγωγής με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα. Η Temerario Spyder επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα και από τα 0 στα 200 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 343 χλμ./ώρα.

«Η Temerario Spyder προσθέτει μια νέα διάσταση οδήγησης με ανοιχτή οροφή στη γκάμα των εξηλεκτρισμένων υπεραυτοκινήτων της Lamborghini και είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για το συγκεκριμένο μοντέλο», δήλωσε ο Adrien Thormann, Director Europe Consumer OE Sales. «Επεκτείνοντας στην έκδοση Spyder τις επιλογές ελαστικών Potenza και Blizzak 6 που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την Temerario Coupé, υποστηρίζουμε τον ξεχωριστό χαρακτήρα επιδόσεων του οχήματος στον δρόμο, στην πίστα και σε χειμερινές συνθήκες οδήγησης».

Πλήρης γκάμα ελαστικών για τον δρόμο, την πίστα και τον χειμώνα

Αξιοποιώντας τη μακρά και ισχυρή παράδοσή της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Bridgestone επέλεξε την εμβληματική σειρά ελαστικών Potenza για τις θερινές εκδόσεις και τις εκδόσεις πίστας της Temerario Coupé, αναπτύσσοντας τα ελαστικά Potenza Sport και Potenza Race ειδικά για το μοντέλο. Η Temerario Spyder υιοθετεί τα ίδια ελαστικά Potenza Sport, των οποίων το χαρακτηριστικό σχέδιο πέλματος έχει σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση της οδικής συμπεριφοράς σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και των επιδόσεων σε υψηλές ταχύτητες, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του σπορ χαρακτήρα του ανοιχτού υπεραυτοκινήτου.

Παράλληλα με τη βασική επιλογή ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων, διατίθεται και μια εγκεκριμένη έκδοση του Potenza Sport με τεχνολογία Run-Flat. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να συνεχίσει την πορεία του για απόσταση έως και 80 χλμ., με ταχύτητα έως 80 χλμ./ώρα, μετά από απώλεια πίεσης του ελαστικού, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. Η ίδια επιλογή ελαστικών είναι διαθέσιμη και για την Temerario Spyder, συνδυάζοντας πρόσφυση, ελκτική ικανότητα και άνεση στον δρόμο με την τεχνολογία Run-Flat.

Το Potenza Race είναι επίσης διαθέσιμο για την Temerario Spyder, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και υψηλές επιδόσεις κατά την οδήγηση στην πίστα. Το υψηλό επίπεδο πρόσφυσής του επιτυγχάνεται χάρη σε ένα μείγμα γόμας που αναπτύχθηκε για χρήση στην πίστα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εφαρμογές οδικής χρήσης.

Τη γκάμα συμπληρώνει το χειμερινό ελαστικό Blizzak 6, το οποίο αναπτύχθηκε για την Temerario και είναι επίσης διαθέσιμο για την έκδοση Spyder, υποστηρίζοντας τις επιδόσεις του οχήματος σε χειμερινές συνθήκες οδήγησης.

«Η μακροχρόνια συνεργασία με έναν τεχνικό εταίρο αποδεδειγμένης αριστείας, όπως η Bridgestone, αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για τη σειρά Temerario», δήλωσε ο Francesco Milicia, Marketing Director της Automobili Lamborghini. «Η Temerario Spyder, η πρώτη Lamborghini Spyder που διαθέτει αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, υιοθετεί την ίδια γκάμα ελαστικών που αναπτύχθηκε για την Temerario Coupé. Η επέκταση αυτού του δοκιμασμένου τεχνικού συνόλου στην ανοιχτή έκδοση συμβάλλει στην επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων, ακρίβειας και σιγουριάς σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, διατηρώντας παράλληλα τον ενιαίο δυναμικό χαρακτήρα που καθορίζει την οικογένεια Temerario».

Η γκάμα ελαστικών της Temerario, που αναπτύσσεται και κατασκευάζεται στην Ευρώπη και είναι διαθέσιμη για την έκδοση Spyder, περιλαμβάνει οκτώ διαστάσεις για ζάντες 20 και 21 ιντσών.

Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί μετά από διάτρηση του ελαστικού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο του οχήματος, την εξωτερική θερμοκρασία και τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS).