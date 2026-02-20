Η Bridgestone φέρνει την πραγματική απόδοση ελαστικών στον νέο video game μοτοσυκλέτας Ride 6

Το Ride 6, αποτελεί το πιο φιλόδοξο και ολοκληρωμένο παιχνίδι της σειράς αγώνων μοτοσυκλέτας, με νέες μοτοσυκλέτες, εδάφη και πίστες, καθώς και τα πιο σύγχρονα ελαστικά Bridgestone. Μετά τη συνεργασία τους στα Ride 4 και 5, η Bridgestone επιστρέφει ως ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών του... παιχνιδιού, μεταφέροντας την πραγματική εμπειρία των premium ελαστικών μοτοσυκλέτας της στον εικονικό κόσμο. Χάρη στο ρεαλιστικό σύστημα των δύο modes (arcade & pro), οι παίκτες του Ride 6 σε όλο τον κόσμο μπορούν να βιώσουν την απόδοση και την ανθεκτικότητα που προσφέρουν καθημερινά τα ελαστικά Bridgestone στον δρόμο, στην πίστα και εκτός δρόμου.

«Το Ride 6 είναι η πιο ρεαλιστική και πολυδιάστατη έκδοση της σειράς μέχρι σήμερα και αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την ανάδειξη της εκτενούς γκάμας premium ελαστικών μοτοσυκλέτας της Bridgestone και της απόδοσής τους, Με διευρυμένα modes, νέα χαρακτηριστικά και ισχυρότερη παρουσία της Bridgestone σε όλη την εμπειρία του παιχνιδιού από ποτέ, το Ride 6 ανεβάζει τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Milestone σε νέο επίπεδο.

Μέσα από τη σειρά Ride, ενισχύουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στα ελαστικά μοτοσυκλέτας και αναδεικνύουμε την αγωνιστική μας κληρονομιά με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο για αναβάτες και gamers παγκοσμίως.» δήλωσε ο Nico Thuy, Director Motorcycle της Bridgestone EMEA.

Η πιο καθηλωτική εμπειρία Ride μέχρι σήμερα

Νέο στο Ride 6 είναι το career mode Ride Fest, όπου οι παίκτες μπορούν να μπουν στη θέση ενός πραγματικού αναβάτη και να διεκδικήσουν την κορυφή, αγωνιζόμενοι απέναντι σε 10 θρύλους των δύο τροχών, όπως οι Casey Stoner, Guy Martin και Troy Bayliss. Το Fest περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο «Bridgestone Challenge», δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ελαστικά Bridgestone σε διαφορετικές κατηγορίες και επιφάνειες, από αγώνες πίστας έως αγώνες αντοχής. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη συνεργασία, η Bridgestone είναι ο επίσημος χορηγός της ανανεωμένης Σχολής Οδήγησης του Ride 6, του εκπαιδευτικού τμήματος του παιχνιδιού, όπου οι παίκτες μπορούν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους μέσω ειδικών tutorials.

Αντλώντας από τη μακρόχρονη κληρονομιά και τις επιτυχίες της Bridgestone στους αγώνες μοτοσυκλέτας – συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής FIM (EWC) – η απόδοση και η ανθεκτικότητα των ελαστικών αποτελούν βασικό στοιχείο της εμπειρίας Ride 6. Όπως και στους πραγματικούς αγώνες, οι εικονικοί αναβάτες πρέπει να διαχειρίζονται τη φθορά των ελαστικών, να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, καθιστώντας τα ελαστικά καθοριστικό παράγοντα απόδοσης και εξέλιξης στο παιχνίδι.

Ενισχύοντας την παρουσία της σε σχέση με το Ride 5, η Bridgestone έχει ακόμη πιο έντονη προβολή στο 6, με το brand να ενσωματώνεται σε πίστες, μενού και στο gameplay.

Διευρυμένη γκάμα ελαστικών Bridgestone στο Ride 6

Η γκάμα ελαστικών Bridgestone στο Ride 6 περιλαμβάνει τις δύο πιο πρόσφατες προσθήκες στην οικογένεια Battlax, οι οποίες κυκλοφόρησαν φέτος. Το Racing Battlax V03 είναι το νέο κορυφαίο slick ελαστικό πίστας της Bridgestone, αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, προσφέροντας απαράμιλλη πρόσφυση και ταχύτερους χρόνους γύρου. Διαθέσιμο στο Ride 6 είναι επίσης το νέο Battlax Racing Street RS12, ένα premium σπορ ελαστικό νόμιμο για χρήση στον δρόμο, που προσφέρει την υψηλότερη απόδοση πρόσφυσης σε στεγνό οδόστρωμα στη σειρά Battlax δρόμου.

Επιπλέον, με τους αγώνες εκτός δρόμου να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη σειρά, οι παίκτες του RIDE 6 μπορούν πλέον να επιλέξουν και από τη γκάμα adventure ελαστικών της Bridgestone, όπως το Battlax Adventure Cross AX41. Οι χρήστες του Ride 6 θα έχουν επίσης πρόσβαση στα ελαστικά μοτοσυκλέτας Bridgestone Battlax Adventure Trail AT41, Racing Battlax W01 και Battlax Hypersport S23.

Το Ride 6 είναι διαθέσιμο τώρα

Με περισσότερες από 340 μοτοσυκλέτες από 21 κατασκευαστές σε επτά κατηγορίες, εξοπλισμένες με premium ελαστικά Bridgestone, το RIDE 6 προσφέρει το πιο ποικιλόμορφο γκαράζ στην ιστορία της σειράς. Με την ισχύ της Unreal Engine 5, το Ride 6 είναι διαθέσιμο τώρα σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC μέσω Steam και Epic Games.