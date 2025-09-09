Η Burger King «τρολάρει» τον Μπαϊρού: Περιμένουμε βιογραφικό του

Παλαιότερα οι σκιτσογράφοι των εφημερίδων κρατούσαν την «μπαγκέτα» της καυστικής κριτικής στα πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα όμως με τα social media ακόμα και τα τμήματα μάρκετινγκ μεγάλων κολοσσών μπορούν να προχωρήσουν σε πολιτικά σχόλια.

Κάπως έτσι η θυγατρική του κολοσσού γρήγορης εστίασης Burger King στη Γαλλία κατάφερε να μετατρέψει την πολιτική κρίση που ανέτρεψε τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού σε μια αξιοσημείωτη εκστρατεία μάρκετινγκ, αφού ένα βίντεο που τον δείχνει να ψέλνει το λογότυπο της αμερικανικής αλυσίδας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 24 Μαρτίου 2025 αναδημοσιεύτηκε στο X, επιτυγχάνοντας περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια προβολές.

On va sûrement recevoir un CV dans pas longtemps. pic.twitter.com/1bHEgIvYLg — Burger King France (@BurgerKingFR) September 8, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, ο λογαριασμός της Burger King France σχολίασε το βίντεο με καυστικό σαρκασμό: «Είμαστε σίγουροι ότι θα λάβουμε σύντομα το βιογραφικό του», με έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο προσλήψεων της εταιρείας.

Το «αστείο» προκάλεσε μεγάλη και ανάμεικτη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ ορισμένοι χρήστες επαίνεσαν την εξυπνάδα της ομάδας μάρκετινγκ, ένας έγραψε: «Πρέπει να αυξήσουμε τον μισθό του διευθύνοντος συμβούλου: Πρέπει να αυξήσουμε τον μισθό του διευθύνοντος συμβούλου της Burger King France», άλλοι κατέφυγαν σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας από το Grok (την τεχνητή νοημοσύνη της X) να δημιουργήσει εικόνες του πρώην πρωθυπουργού ντυμένου ως υπαλλήλου εστιατορίου.

🇫🇷🚨 INSOLITE – François Bayrou a préféré manger chez Burger King plutôt que d’assister au conseil des ministres. pic.twitter.com/DASZtH764J — Pediavenir (@Pediavenir) April 17, 2025

Ο Μπαϊρού είχε προηγουμένως εξηγήσει ότι η μίμηση του λογότυπου ήταν ένα «αστείο» που είχε ως στόχο να ελαφρύνει τη συζήτηση, λέγοντας ότι ήταν ευχαριστημένος που έλαβε «πολλά ωραία μηνύματα από ανθρώπους ότι το βίντεο τους έκανε να χαμογελάσουν σε αυτούς τους θυελλώδεις καιρούς».

λογαριασμός της Burger King France σχολίασε το βίντεο με καυστικό χιούμορ:«Είμαστε σίγουροι ότι θα λάβουμε σύντομα το βιογραφικό του» και πρόσθεσε μάλιστα έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα προσλήψεων της εταιρείας.