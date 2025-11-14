Reuters: Η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στη Γάζα, όσο η διεθνής κοινότητα κωλυσιεργεί

Μετά την επίτευξη της εκεχειρίας, η Χαμάς φαίνεται πως ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο των περιοχών από τις οποίες αποσύρθηκε το Ισραήλ, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους τους οποίους κατηγορούσε για συνεργασία με το Ισραήλ, κλοπή ή άλλα εγκλήματα.

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση στη Γάζα, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα την αντικαταστήσει. Έτσι, η Χαμάς επιδιώκει να διευρύνει τον έλεγχό της στον θύλακα, επιβάλλοντας τη γραμμή της από τη ρύθμιση της τιμής του κοτόπουλου μέχρι την επιβολή τελών στα τσιγάρα, καθώς τα σχέδια των ΗΠΑ για το μέλλον της σιγά σιγά διαμορφώνονται κι ενώ εντείνονται οι αμφιβολίες των αντιπάλων της για το αν θα παραχωρήσει την εξουσία της όπως έχει υποσχεθεί.



Κάτοικοι της Γάζας λένε στο Reuters ότι αισθάνονται ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς. Οι Αρχές παρακολουθούν οτιδήποτε εισέρχεται σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς, επιβάλλοντας τέλη σε ορισμένα ιδιωτικά εισαγόμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, καθώς και τσιγάρων, και επιβάλλοντας πρόστιμα σε εμπόρους που θεωρούνται ότι χρεώνουν υπερβολικά πολλά αγαθά, σύμφωνα με 10 από τους κατοίκους της Γάζας, τρεις εκ των οποίων είναι έμποροι με άμεση γνώση.

Ο Ismail Al-Thawabta, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, δήλωσε ότι οι αναφορές για φορολόγηση των τσιγάρων και των καυσίμων από τη Χαμάς είναι ανακριβείς, αρνούμενος ότι η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους.

Η Χαμάς εδραιώνεται στην περιοχή



Οι Αρχές εκτελούν μόνο επείγοντα ανθρωπιστικά και διοικητικά καθήκοντα, ενώ παράλληλα καταβάλλουν «έντονες προσπάθειες» για τον έλεγχο των τιμών, δήλωσε ο Thawabta. Επανέλαβε την ετοιμότητα της Χαμάς να παραδώσει την εξουσία σε μια νέα τεχνοκρατική διοίκηση, λέγοντας ότι στόχος της είναι να αποφευχθεί το χάος στη Γάζα: «Στόχος μας είναι η μετάβαση να προχωρήσει ομαλά».

Ο Hatem Abu Dalal, ιδιοκτήτης ενός εμπορικού κέντρου στη Γάζα, δήλωσε ότι οι τιμές ήταν υψηλές επειδή δεν έφταναν αρκετά αγαθά στη Γάζα. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούσαν να βάλουν τάξη στην οικονομία - περιηγούνταν, έλεγχαν αγαθά και καθόριζαν τις τιμές, είπε.

Ο Mohammed Khalifa, που ψωνίζει στην περιοχή Nuseirat της κεντρικής Γάζας, είπε ότι οι τιμές αλλάζουν συνεχώς παρά τις προσπάθειες ρύθμισής τους. «Είναι σαν χρηματιστήριο», είπε.

«Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή είναι δύσκολη και ο χειμώνας έρχεται», συμπλήρωσε.



Όλο και πιο πιθανή η διχοτόμηση



Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το σχέδιο προβλέπει τη σύσταση μεταβατικής αρχής, την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης.



Ωστόσο, το Reuters, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η de facto διχοτόμηση της Γάζας φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένες σε περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας και τις προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου να παραπαίουν.

Τα σχεδόν 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, η οποία κατέλαβε τον έλεγχο της περιοχής από την Παλαιστινιακή Αρχή του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και το κίνημα Φατάχ του το 2007.



Ο Ghaith al-Omari, ανώτερος συνεργάτης στο think tank του Washington Institute, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς στοχεύουν να δείξουν στους κατοίκους της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορούν να παρακαμφθούν.

«Όσο περισσότερο περιμένει η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η Χαμάς», είπε ο Ομάρι.



Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ: «Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει»



Κληθείς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς των κατοίκων της Γάζας ότι η Χαμάς επιβάλλει τέλη σε ορισμένα αγαθά, μεταξύ άλλων αναφερόμενων δραστηριοτήτων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει στη Γάζα».

Μια νέα κυβέρνηση στη Γάζα μπορεί να σχηματιστεί μόλις τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνουν το σχέδιο Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον σχηματισμό της πολυεθνικής δύναμης.



Η Παλαιστινιακή Αρχή πιέζει για να έχει λόγο στη νέα κυβέρνηση της Γάζας, αν και το Ισραήλ απορρίπτει την ιδέα να διοικήσει ξανά τη Γάζα. Η Φατάχ και η Χαμάς διαφωνούν για τον τρόπο σχηματισμού του νέου κυβερνητικού οργάνου.



Ο Munther al-Hayek, εκπρόσωπος της Φατάχ στη Γάζα, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς «δίνουν σαφή ένδειξη ότι η Χαμάς θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».



Στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, μικρές παλαιστινιακές ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς έχουν ένα έρεισμα, μια διαρκή πρόκληση για αυτήν.



Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να υφίστανται άθλιες συνθήκες, αν και έχει φτάσει περισσότερη βοήθεια από τότε που κηρύχθηκε η εκεχειρία.



«Καταγράφουν τα πάντα»



Ένας ανώτερος εισαγωγέας τροφίμων από τη Γάζα δήλωσε ότι η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει σε μια πλήρη φορολογική πολιτική, αλλά «βλέπει και καταγράφει τα πάντα».

Παρακολουθούν όλα όσα εισέρχονται, με σημεία ελέγχου κατά μήκος των διαδρομών, και σταματούν φορτηγά και ανακρίνουν τους οδηγούς, είπε, αρνούμενος να κατονομαστεί. Όσοι χειραγωγούν τις τιμές πληρώνονται πρόστιμα, κάτι που βοηθά στη μείωση ορισμένων τιμών, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου και οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρήματα.



Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα απασχολούσε έως και 50.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πριν από τον πόλεμο. Ο Thawabta είπε ότι χιλιάδες από αυτούς σκοτώθηκαν και όσοι είχαν απομείνει ήταν έτοιμοι να συνεχίσουν να εργάζονται υπό μια νέα κυβέρνηση.



Οι αρχές της Χαμάς συνέχισαν να τους καταβάλλουν μισθούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν και μείωσαν τους υψηλότερους, τυποποιώντας τους μισθούς σε 1.500 σέκελ (470 δολάρια) το μήνα, ανέφεραν πηγές της Χαμάς και οικονομολόγοι που γνωρίζουν το θέμα. Πιστεύεται ότι η Χαμάς χρησιμοποίησε αποθέματα μετρητών για να πληρώσει τους μισθούς, δήλωσε ένας διπλωμάτης.



Η κυβέρνηση της Χαμάς αντικατέστησε τέσσερις περιφερειακούς κυβερνήτες που σκοτώθηκαν, δήλωσαν πηγές κοντά στη Χαμάς. Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η ομάδα αντικατέστησε επίσης 11 μέλη του πολιτικού γραφείου της στη Γάζα που πέθαναν.



Ο ακτιβιστής και σχολιαστής της πόλης της Γάζας, Mustafa Ibrahim, δήλωσε ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις στο σχέδιο Τραμπ «για να ενισχύσει την κυριαρχία της». «Θα της επιτραπεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό; Νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι να οριστεί μια εναλλακτική κυβέρνηση», είπε.