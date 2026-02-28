Η Χάποελ αλλάζει έδρα πριν από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Πού θα εγκατασταθεί η ομάδα του Ιτούδη

Το Ισραήλ βρίσκεται ξανά σε εμπόλεμη κατάσταση, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε από κοινού με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/02) ακούγονται σειρήνες και ο εναέριος χώρος στη Μέση Ανατολή έχει κλείσει.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλοεθνείς παίκτες της Χάποελ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ ειδοποιήθηκαν για να αποχωρήσουν από τη χώρα. Οι δύο ομάδες αναμένεται να δώσουν εκτός Ισραήλ τα παιχνίδια, που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Τα προγραμματισμένα παιχνίδια των «αιωνίων»

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR έιχαν προγραμματισμένους αγώνες εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Οι «πράσινοι», μάλιστα, είχαν ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ και τον Ιανουάριο, όταν γνώρισαν την ήττα (75-71) από τη Μακάμπι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την άλλη, αντιμετώπισε τους Ισραηλινούς τον περασμένο Οκτώβριο στο Βελιγράδι, όταν επικράτησε (95-94) με σπουδαία ανατροπή.

Οι δύο ελληνικές ομάδες, που εκπροσωπούν τη χώρα στη EuroLeague, θα ταξίδευαν τον Απρίλιο στο Τελ Αβίβ για τους αγώνες με την Χάποελ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει στις 2 Απριλίου τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 35η αγωνιστική καθώς και να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα για την 37η και προτελευταία «στροφή» της κανονικής διάρκειας μία εβδομάδα αργότερα (09/04).

Όπως είναι φυσικό, τα παιχνίδια των «αιώνιων» κόντρα στη Χάποελ δε θα διεξαχθούν στο Τελ Αβίβ. Το πιθανότερο σενάριο είναι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να εγκατασταθεί στη Βουλγαρία, όπου διατηρούσε τη βάση της, πριν την απόφαση της EuroLeague για επιστροφή των ομάδων στις φυσικές του έδρες στο Ισραήλ. Η Χάποελ, όταν δεν αγωνιζόταν στο Ισραήλ χρησιμοποιήσε ως έδρα τη Σόφια, αλλά και την πόλη Μπότεβγκαρντ.