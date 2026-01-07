Η χειρότερη παίκτρια στην ιστορία των τουρνουά τένις: Αγωνίστηκε, ενώ δεν ήξερε τους κανόνες (vid)

Σάλος στο παγκόσμιο τένις. Οι εικόνες από τον αγώνα ανάμεσα στην Λορένα Σέντελ (No. 1026 της WTA) από τη Γερμανία και την Χατζάρ Αμπντελκαντέρ από την Αίγυπτο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αφού κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τουρνουά W35 στο Ναϊρόμπι εκτυλίχθηκαν κωμικοτραγικές σκηνές.

Η Γερμανίδα, Σέντελ εξασφάλισε μία άνετη νίκη (2-0 σετ, 6-0 αμφότερα) μέσα σε 37 λεπτά. Αυτό που συνέβη στο κορτ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, βέβαια είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια.

Η 21χρονη Αιγύπια, Αμπντελκαντέρ, η οποία δεν έχει άλλη επίσημα καταγεγραμμένη συμμετοχή σε τουρνουά τένις, έκανε την εμφάνισή της στο γήπεδο, χωρίς να γνωρίζει ούτε τα... βασικά.

«Δεν ήξερε να κρατάει τη ρακέτα» - Υπόνοιες για τη διοργάνωση

Υπήρξαν περισσότερες από δύο φορές, στις οποίες η αντίπαλός της, αλλά και ο διαιτητής της υπέδειξαν την πλευρά από την οποία έπρεπε να κάνει σερβίς. Η Αμπντελκαντέρ από την Αίγυπτο υπέπεσε σε 20 διπλά λάθη και είχε μόνο 8% ευστοχία στο πρώτο σερβίς. Σε ολόκληρο το παιχνίδι κέρδισε μόνο τρεις πόντους, όλοι τους από λάθη της Σέντελ (ένα άουτ και δύο διπλά λάθη).

Το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει, βέβαια, είναι με ποια κριτήρια παραχώρησε η διοργάνωτρια αρχή wild card συμμετοχής στην 21χρονη Αιγύπτια. Το επίπεδο της Αμπντελκαντέρ ήταν εμφανώς κατώτερο του κύρους ένος τουρνουά που μοιράζει 30.000 δολάρια σε έπαθλα.

Κατακραυγή από τον παγκόσμιο Τύπο - Φόβοι για την ακεραιότητα του τένις

Παγκόσμιοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί και διεθνή μέσα, όπως το RMC από τη Γαλλία, ή το ισπανικό Sport αναφέρουν για τον αγώνα πως το θέαμα ήταν «εξευτελιστικό» και πως η εμφάνιση της Αμπντελκαντέρ ήταν «ντροπιαστική».

RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS



Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd — SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026

Στα κοινωνικά δίκτυα, ασκείται σκληρή κριτική στην Διεθνή Ομοσπονδία Τένις (ITF), όμως οι πιο πολλές ανησυχίες εκφράζονται καθώς τουρνουά σαν αυτό, προσφέρονται για στοιχηματισμό, με τις ανισορροπίες ανάμεσα στις αθλήτριες να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του παιχνιδιού.

Μέχρι στιγμής, ούτε η διοργανώτρια αρχή, αλλά ούτε και η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις εξέδωσαν ανακοίνωση, που να εξηγεί τα κριτήρια συμμετοχής της Αμπντελκαντέρ στη διοργάνωση.