Κόσμος Λίβανος Χεζμπολάχ Ισραήλ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Χεζμπολάχ δέχτηκε πρόταση για αμοιβαία παύση των επιθέσεων με το Ισραήλ, λένε οι ΗΠΑ

Η οργάνωση του Λιβάνου δέχτηκε την αμερικανική πρόταση για παύση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (1/6) ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Λίβανος Χεζμπολάχ Ισραήλ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader