Η χιουμοριστική ατάκα του Κουτλουάι για την ποινή του Γιαννακόπουλου

Η Ευρωλίγκα τιμώρησε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκός AKTOR με τρεις αγωνιστικές, όμως σύμφωνα με τον Κουτλουάι, θα βρει τρόπο να είναι παρών.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η EuroLeague ανακοίνωσε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών, λόγω των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στο Game 2 της σειράς με τη Βαλένθια στη «Roig Arena» και της σχετικής καταγγελίας από την ισπανική ομάδα.

Το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στον χώρο του μπάσκετ. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας ότι είναι άδικο να απουσιάζει ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού από μια τόσο σημαντική διοργάνωση που φιλοξενείται στην έδρα της ομάδας του.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του προπονητή των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, ο οποίος τόνισε πως ο Γιαννακόπουλος αξίζει να δώσει το «παρών» στο Final Four.

Λίγο πριν από το τρίτο και ενδεχομένως καθοριστικό παιχνίδι της σειράς, θέση πήρε και ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, σχολιάζοντας με ιδιαίτερο τρόπο την υπόθεση.

«Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά αν ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR φτάσει μέχρι τον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο να είναι εκεί. Μπορεί να αλλάξει την εμφάνισή του, να έρθει με διαφορετικό τρόπο ή να βρεθεί στο γήπεδο από νωρίς. Με κάποιον τρόπο θα καταφέρει να είναι παρών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο τουρκικό «S Sport».

