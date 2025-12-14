«Όχι διάλογος με τελεσίγραφα», λέει ο Μητσοτάκης στους αγρότες - Το μήνυμα για τις μεταρρυθμίσεις

Στο στίγμα της πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας κινήθηκε η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια, εξέλιξη που χαρακτήρισε ως εθνική επιτυχία και απόδειξη της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια εξέλιξη αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό επιτήρηση και εκτός επενδυτικής βαθμίδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί δρόμων δεν εξυπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών και πλήττουν την οικονομία. Επανέλαβε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, εντός όμως των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων, ενώ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ, με στόχο τη διαφάνεια και τη στήριξη των έντιμων παραγωγών.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη συζήτηση του προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή θα παρουσιάσει αναλυτικά τις κυβερνητικές προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς, συνδέοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στις αποφάσεις στήριξης των πληγέντων από τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα, με ειδική σύνταξη, διαγραφή οφειλών και πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεών τους.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο ασφαλιστικό, με την άρση αδικιών που σχετίζονταν με την προσωπική διαφορά, ώστε περίπου 670.000 συνταξιούχοι να αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις από το 2025 και πλήρη αποκατάσταση έως το 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για το στεγαστικό, την υγεία, την αναπηρία, τις μεταφορές και την παιδεία, σκιαγραφώντας μια κυβερνητική ατζέντα που, όπως υποστήριξε, συνδυάζει μεταρρυθμίσεις, κοινωνική στήριξη και αναπτυξιακή προοπτική.