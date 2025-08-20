Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου από εφήβους συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καταχρήσεων, σύμφωνα με μελέτη

Το άτμισμα από εφήβους φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καπνίσματος, μαριχουάνας, κατανάλωσης αλκοόλ και να οδηγεί σε μια σειρά προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Tobacco Control, συνέδεσε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ εφήβων και ατόμων στις αρχές της δεκαετίας των 20 με αυξημένο κίνδυνο άσθματος, βήχα, τραυματισμών και κακής ψυχικής υγείας.



Δεν κατέστη σαφές εάν το άτμισμα οδηγεί στην πραγματικότητα σε αυτά τα προβλήματα ή εάν οι νέοι που επιδίδονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές ή έχουν κακή υγεία είναι απλώς πιο πιθανό να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν.

Αύξηση στα ποσοστά των εφήβων που ατμίζουν

Πέρυσι, το 22% των 15χρονων και 16χρονων στην Ευρώπη δήλωσαν ότι έκαναν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε τακτική βάση, σύμφωνα με έρευνα σε 37 χώρες. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 14% πέντε χρόνια νωρίτερα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι συνδέσεις μεταξύ του ατμίσματος και άλλων ζητημάτων ήταν αρκετά σαφείς ώστε να δικαιολογούν την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική δράση, ώστε να αποτραπεί ο εθισμός των νέων στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα τελευταία ευρήματα «υποστηρίζουν ισχυρότερα μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία των εφήβων από τους κινδύνους που σχετίζονται με το άτμισμα», δήλωσε η Su Golder, μία από τους συγγραφείς της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άτμισμα οδηγεί σε καταχρήσεις

Η ανάλυση, την οποία δημοσιεύει το Euronews, περιελάμβανε δεδομένα από 56 μελέτες που είχαν δημοσιευτεί μεταξύ 2016 και 2024.



Διαπίστωσε ότι οι νέοι που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν το κάπνισμα σε σχέση με εκείνους που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι επίσης σημαντικά πιο πιθανό να κάνουν χρήση μαριχουάνας, ή να κάνουν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.



Υπήρχαν επίσης πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονταν με το άτμισμα από νέους. Οι διαγνώσεις άσθματος, για παράδειγμα, ήταν μεταξύ 20% και 36% υψηλότερες μεταξύ των νέων που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα, και ορισμένες κριτικές διαπίστωσαν ότι διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας και εγκεφαλικών τραυματισμών.



Μερικά από αυτά τα προβλήματα υγείας μπορεί να προκύψουν όταν οι νέοι μεταβαίνουν από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στα παραδοσιακά τσιγάρα καπνού, δήλωσε ο Γκρεγκ Χάρτγουελ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και κλινικός επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Ιατρικής του Λονδίνου.



«Βρήκαμε συνεπή στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση στο κάπνισμα, τα οποία φυσικά, με τη σειρά τους, ανοίγουν την πόρτα στην πληθώρα των βλαβών που προκαλούν τα συμβατικά τσιγάρα», δήλωσε ο Χάρτγουελ.

Ωστόσο, οι συγγραφείς δήλωσαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος.

Όπως έχουν τα πράγματα, τα ευρήματα «δεν μπορούν να πουν τίποτα για το τι προηγήθηκε», δήλωσε η Ann McNeill, καθηγήτρια εθισμού στον καπνό στο King College London, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.



Όσον αφορά τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα, δεν είναι σαφές «εάν το άτμισμα προκάλεσε την ψυχική πάθηση ή αν η ψυχική πάθηση προκάλεσε το άτμισμα σε νέους», δήλωσε ο McNeill.