«Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι»: Όταν η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου στην ιστορία έφερε χιόνι τον Ιούλιο

Σαν σήμερα, στις 10 Απριλίου 1815, το ηφαίστειο Ταμπόρα στο νησί Σουμπάβα της σημερινής Ινδονησίας εξερράγη με τέτοια σφοδρότητα ώστε θεωρείται η ισχυρότερη ηφαιστειακή έκρηξη της καταγεγραμμένης ιστορίας. Η κύρια έκρηξη ήρθε έπειτα από ημέρες προσεισμών και μικρότερων εκρήξεων που είχαν αρχίσει από τις 5 Απριλίου, όμως το βράδυ της 10ης Απριλίου το βουνό κυριολεκτικά διαλύθηκε. Η έκρηξη κατατάσσεται σε δείκτη ηφαιστειακής εκρηκτικότητας VEI-7, επίπεδο εξαιρετικά σπάνιο στην ανθρώπινη ιστορία.

Το Ταμπόρα, που πριν από την έκρηξη είχε ύψος περίπου 4.300 μέτρα, έχασε μεγάλο μέρος του όγκου του και άφησε πίσω του μια τεράστια καλδέρα διαμέτρου περίπου 6 χιλιομέτρων. Τεράστιες ποσότητες τέφρας, αερίων και θραυσμάτων εκτοξεύθηκαν στην ατμόσφαιρα, ενώ πυροκλαστικές ροές και τσουνάμι σάρωσαν τις γύρω περιοχές. Οι άμεσοι θάνατοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 10.000-11.000, όμως ο συνολικός αριθμός των νεκρών από πείνα, ασθένειες και κοινωνική κατάρρευση στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται από δεκάδες χιλιάδες έως και πάνω από 80.000.

Η πραγματική παγκόσμια επίδραση της έκρηξης φάνηκε τους μήνες που ακολούθησαν. Το Ταμπόρα εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες θειικών αερολυμάτων στη στρατόσφαιρα, τα οποία διασκορπίστηκαν στο βόρειο ημισφαίριο και περιόρισαν την ηλιακή ακτινοβολία που έφτανε στην επιφάνεια της Γης. Το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη ψύχρανση του κλίματος και ακραίες καιρικές ανωμαλίες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η μέση θερμοκρασία έπεσε αισθητά και το 1816 έμεινε στην ιστορία ως «Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι».

«Μίνι» κλιματική αλλαγή και επιδημίες

Στη δυτική Ευρώπη και στη βόρεια Αμερική, το καλοκαίρι του 1816 σημαδεύτηκε από κρύο, παρατεταμένες βροχές και ασυνήθιστες χιονοπτώσεις ακόμα και τους μήνες του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ καταγράφηκαν παγετοί, ενώ στην Ευρώπη οι κακές σοδειές οδήγησαν σε ελλείψεις τροφίμων, εκτόξευση τιμών και κοινωνικές αναταραχές. Ιστορικοί έχουν χαρακτηρίσει την κρίση του 1816-1817 ως μία από τις σοβαρότερες επισιτιστικές κρίσεις του 19ου αιώνα στον δυτικό κόσμο.

Οι συνέπειες δεν ήταν μόνο οικονομικές, αλλά και υγειονομικές. Η πείνα και η απορρύθμιση των κοινωνιών συνέβαλαν στην εξάπλωση επιδημιών, ανάμεσά τους και μεγάλων εξάρσεων τύφου σε τμήματα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Σε Βρετανία και Ιρλανδία οι καταστροφές στις σοδειές βρόμης, σιταριού και πατάτας επιδείνωσαν δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές ξέσπασαν ταραχές και λεηλασίες λόγω της ακρίβειας.

Η μάχη του Βατερλό και ο... Φρανκενστάιν

Η έκρηξη του Ταμπόρα άφησε αποτύπωμα ακόμη και στον πολιτισμό. Τα εντυπωσιακά, κοκκινωπά ηλιοβασιλέματα που παρατηρήθηκαν τα επόμενα χρόνια αποτυπώθηκαν στη ζωγραφική της εποχής, ενώ το αλλόκοτο, βροχερό και σκοτεινό καλοκαίρι του 1816 στη λίμνη της Γενεύης κράτησε κλεισμένους σε εσωτερικούς χώρους τη Μαίρη Σέλεϊ, τον λόρδο Βύρωνα και την παρέα τους. Από εκείνες τις βραδιές γεννήθηκε η ιδέα που οδήγησε αργότερα στο έργο «Φρανκενστάιν», συνδέοντας έτσι μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία με ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο κίτρινος ουρανός του καλοκαιριού του 1815 έγινε θέμα στους πίνακες του ζωγράφου William Turner / Φωτ.: Wikipedia

Κατά καιρούς έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες της εποχής ίσως επηρέασαν ακόμη και την εξέλιξη της μάχης του Βατερλό το 1815, δυσκολεύοντας την κίνηση στρατευμάτων και πυροβολικού του Ναπολέοντα. Ωστόσο αυτή η σύνδεση αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφύλαξη από τους ιστορικούς και δεν θεωρείται τόσο ασφαλώς τεκμηριωμένη όσο οι κλιματικές και γεωργικές συνέπειες της έκρηξης.

Δύο και πλέον αιώνες αργότερα, το Ταμπόρα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένα φυσικό γεγονός σε μια γωνιά του πλανήτη μπορεί να αλλάξει τον καιρό, την οικονομία, την πολιτική σταθερότητα και ακόμη και την τέχνη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 10η Απριλίου 1815 δεν είναι απλώς η ημερομηνία μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Είναι η αρχή μιας παγκόσμιας αλυσιδωτής κρίσης που έγραψε ιστορία.