Η Cosmote μετονομάζεται σε Telekom: Η αλλαγή του brand name και η «στροφή» στο δίκτυο Fiber

Στους υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς που δίνει η ανάπτυξη της οπτικής ίνας (Fiber), στην αυξημένη μερισματική απόδοση προς τους μέτοχους και στην εξωστρέφεια του ομίλου εστιάστηκε η ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ κ. Νεμπή κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που διεξήχθη στο Μέγαρο του ΟΤΕ. Ταυτόχρονα αλλάζει το brandname από Cosmote Telekom μετονομάζεται σε Telekom.

«Το 2025 ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου μας, με την αποεπένδυση από τις δραστηριότητές μας στη Ρουμανία. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στον OTE να επικεντρωθεί στην εγχώρια ανάπτυξη και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του, καθώς η δραστηριότητα μας εκεί ήταν σημαντικά ζημιογόνος. Το ορόσημο αυτό συνέβαλε στη σημαντική ενίσχυση των ετήσιων ταμειακών ροών και μας επέτρεψε να επιστρέψουμε έκτακτη αμοιβή στους μετόχους μας το 2025. Παράλληλα, έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μας επιδόσεων το 2026. Φέτος παρουσιάσαμε τη νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων μας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας για δημιουργία αξίας, δηλαδή 532 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7-8%. Λαμβάνοντάς υπόψη τις ίδιες μετοχές που έχει η εταιρεία, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει τα 0,9 ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής μας έχει αυξηθεί περίπου 8% από την αρχή της χρονιάς.

Το 2025 σημειώσαμε ισχυρές χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής μας και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων μας. Σημειώσαμε αύξηση εσόδων κατά 4%, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 2%. Φέτος στοχεύουμε ακόμη πιο ψηλά, στο 3%, βασιζόμενοι στη θετική δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων μας, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Τα επιτεύγματα αυτά είναι αποτέλεσμα των επενδύσεών μας σε υποδομές, της ηγετικής θέσης μας στα δίκτυα, της συνεχούς βελτιστοποίησης των λειτουργιών μας, της σταθερής προσήλωσής μας στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη, καθώς και της ικανότητάς μας να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας.

Σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις η οπτική ίνα

Στον τομέα της λιανικής σταθερής, σταθεροποιήσαμε τα μεγέθη μας, μετά από τέσσερα χρόνια, επιτυγχάνοντας μια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συνεχής επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), το οποίο πλέον καλύπτει περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, καταγράψαμε ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων και αυξημένη αξιοποίηση της υποδομής οπτικών ινών μας, παράγοντες κομβικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεών μας. Παράλληλα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο stop-selling FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH επιτάχυνε περαιτέρω τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών.

H δύναμη του δικτύου της οπτικής ίνας

Στην Ελλάδα τα δίκτυα ήταν, είναι και θα είναι ταυτόσημα με τον ΟΤΕ. Γιατί αν υπάρχει μία εταιρεία που ξέρει να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές δικτύων προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας και της χώρας, αυτή είναι ο ΟΤΕ. Σήμερα, ο OTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, ενώ η στρατηγική κίνηση απόκτησης της TERNA FIBER στο πλαίσιο του έργου UFBB, μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την κάλυψη FTTH σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, με στόχο να καλύψουμε πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Οι επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, υποστηριζόμενες από την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά του δικτύου οπτικών ινών, καλύπτοντας τις ανάγκες για υψηλές ταχύτητες συνδεσιμότητας σε περιοχές όπου δεν έχουν φτάσει ακόμα οι οπτικές ίνες.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης, διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης

Επιπλέον, οι υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν ισχυρό διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας στο αθλητικό περιεχόμενο και της ενίσχυσης των μέτρων κατά της πειρατείας, ενώ η κατάργηση του ειδικού φόρου φέτος στηρίζει περαιτέρω τη θετική αυτή δυναμική.

Ο τομέας της κινητής συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, ενισχύοντας την ηγετική θέση του OTE στην αγορά. Η μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση πακέτων απεριόριστων δεδομένων και συσκευών 5G συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο κινητής μας, με την αναμφισβήτητη ποιότητα, την εξαιρετική κάλυψη και τις κορυφαίες επιδόσεις του, κατατάσσει τη χώρα ψηλά στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία εμπειρία πελάτη. Η πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G ξεπερνά σήμερα το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 82%.»