Η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει συνεργασία με Globalstar στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών «ΝΕΜΕΑ»

Η Globalstar, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους δορυφορικών υποδομών και τεχνολογιών παγκοσμίως, επεκτείνει τη συνεργασία της με την COSMOTE TELEKOM, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα του δορυφορικού της σταθμού στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών της COSMOTE TELEKOM στη Νεμέα. Η νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει τρεις επιπλέον δορυφορικές κεραίες και σχετική υποδομή επίγειου σταθμού, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστοιχίας δορυφόρων τρίτης γενιάς C‑3 της Globalstar. Το έργο της Νεμέας εντάσσεται σε ένα διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης επίγειων σταθμών, σε κομβικά γεωγραφικά σημεία ανά τον κόσμο.

Για τις ανάγκες του έργου, η COSMOTE TELEKOM έχει αναλάβει την προετοιμασία των υποδομών για την ενσωμάτωση του εξειδικευμένου εξοπλισμού της Globalstar στο Δορυφορικό της Κέντρο στη Νεμέα. Με δορυφορικές υποδομές τελευταίας τεχνολογίας και υψηλή τεχνογνωσία, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες teleport-as-a-service, διασφαλίζει την αδιάλειπτη διασύνδεση μεταξύ δορυφόρων και εδάφους και προσφέρει 24x7 τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2020, με την κατασκευή των τριών πρώτων κεραιών του επίγειου σταθμού στην Νεμέα. Η επιλογή της Νεμέας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην προνομιακή γεωγραφική της θέση, τις ιδανικές καιρικές συνθήκες και τις αξιόπιστες υποδομές, που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα, απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία των δορυφορικών επικοινωνιών.

Ο L. Barbee Ponder, General Counsel & Vice President of Regulatory Affairs, Globalstar, δήλωσε:

«Η Ελλάδα και η Νεμέα αποτελούν κρίσιμο κόμβο για την υλοποίηση της νέας μας υποδομής στην Ευρώπη. Οι νέες μας κεραίες, θα επικοινωνούν με το πλέον προηγμένο σύστημα δορυφορικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε την COSMOTE TELEKOM για την άψογη συνεργασία, την τεχνική υποστήριξη και την ευελιξία της.»

Ο Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που δείχνει η Globalstar στην COSMOTE TELEKOM για την επέκταση των δορυφορικών της υποδομών στην Ευρώπη. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη δορυφορικών επικοινωνιών και επιβεβαιώνει τον ρόλο μας ως στρατηγικού εταίρου για κορυφαίους δορυφορικούς παρόχους.»