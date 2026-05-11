Η CrediaBank αποκτά το 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή έναντι 8,75 εκατομμυρίων ευρώ

Σε στρατηγική επέκταση στον τομέα των κεφαλαιαγορών προχωρά η CrediaBank, καθώς υπέγραψε σύμβαση μεταβίβασης μετοχών με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία.

Το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται στα 8,75 εκατ. ευρώ για το 70% των μετοχών, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Πρόβλεψη για απόκτηση και του υπόλοιπου 30%

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα προαιρετικής αγοράς και πώλησης (Call και Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% της εταιρείας τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά 50% στην AssetWise Α.Ε..

Τα δύο μέρη στοχεύουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και θεωρείται μία από τις πλέον ιστορικές και αναγνωρίσιμες εταιρείες στον χώρο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι μέλος του Euronext Athens και παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας πρόσβαση τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Στόχος η ενίσχυση των εσόδων και της παρουσίας στις αγορές

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της CrediaBank για επέκταση και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της τράπεζας και δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα, ενώ η τράπεζα εκτιμά ότι μέσω της συνεργασίας θα ενισχυθεί σημαντικά η πελατειακή βάση και η εξωστρέφεια της εταιρείας.

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Νομικός σύμβουλος της τράπεζας στη συναλλαγή είναι η Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ η Deloitte Business Solutions υποστήριξε την CrediaBank στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της εταιρείας (confirmatory due diligence).