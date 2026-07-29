Η Δανάη Παππά κοιτάζει πίσω: «Δεν θα άλλαζα όσα έζησα - Νοιώθω ακόμα ότι είμαι στα πρώτα μου βήματα»

Με ειλικρίνεια μίλησε η Δανάη Παππά για την επαγγελματική της διαδρομή, εξηγώντας πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το ξεκίνημά της, εξακολουθεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται στα πρώτα της βήματα.

Η ηθοποιός, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ», τόνισε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, καθώς κάθε εμπειρία συνέβαλε στη διαμόρφωση της πορείας της.

«Δεν μου αρέσει να μετανιώνω»

Όπως ανέφερε, προτιμά να βλέπει με αγάπη το νεότερο κορίτσι που έκανε τα πρώτα του βήματα, αντί να στέκεται σε λάθη ή παραλείψεις.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου. Δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πάντοτε εμπιστευόταν το ένστικτό της στις επαγγελματικές επιλογές, γνωρίζοντας πως τα λάθη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης.

Παράλληλα, εξήγησε πως άκουγε πάντα τις συμβουλές ανθρώπων που εμπιστεύεται, χωρίς όμως να χάνει τη δική της κρίση.

«Το άγνωστο με γοητεύει»

Η Δανάη Παππά παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως έχουν ήδη περάσει σχεδόν εννέα χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση στον χώρο της υποκριτικής.

Όπως είπε, δεν αισθάνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή, αλλά ότι συνεχίζει να ανακαλύπτει νέους δρόμους. Αυτή η αίσθηση της διαρκούς εξέλιξης και του άγνωστου είναι, όπως τόνισε, εκείνη που την κρατά δημιουργική και γεμάτη ενθουσιασμό για όσα έρχονται.

«Νιώθω πολύ ωραία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Που ακόμα έχουν περάσει περίπου 8 – 9 χρόνια, από το ξεκίνημα μου, δεν το πιστεύω πως έχουν περάσει τόσα χρόνια… ακόμα δεν πιστεύω ότι έχω φτάσει κάπου, ακόμα νιώθω στα πρώτα μου βήματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νιώθω μια φρεσκάδα και ένα άγνωστο, που κάπως με γοητεύει πάρα πολύ»