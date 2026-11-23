Στο κλαμπ των χωρών που υψώνουν «τείχος» προστασίας απέναντι στην ψηφιακή διάσπαση της προσοχής μέσα στις σχολικές αίθουσες ετοιμάζεται να μπει και η Δανία. Με το βλέμμα στραμμένο στη συγκέντρωση και την ομαλή συμπεριφορά των μαθητών, η Κοπεγχάγη δρομολογεί από το σχολικό έτος 2027-2028 ΤΗΝ καθολική απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών συσκευών στο δημοτικό και το γυμνάσιο, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρά φίλτρα στο σχολικό διαδίκτυο για social media, παιχνίδια και ηλεκτρονικές αγορές.

Το νέο μέτρο ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (23/11) από το υπουργείο Παιδείας της Δανίας. «Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να αποσπάται συνεχώς η προσοχή τους από πράγματα όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές αγορές και τα παιχνίδια», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χόινικε.

Η απαγόρευση περιλαμβάνει επίσης άλλες ιδιωτικές ηλεκτρονικές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, θα εφαρμοστούν φίλτρα περιεχομένου για τον αποκλεισμό ιστότοπων που δεν έχουν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική σημασία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των παιχνιδιών και των ιστότοπων αγορών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Θα εναπόκειται σε κάθε δήμο και σχολείο να αποφασίσει ποιοι ιστότοποι θα πρέπει να αποκλειστούν.

Χώρες όπως η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει τα smartphones στα σχολεία λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπό τους στη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά, ενώ η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία πρότειναν τον Ιούνιο μια παρόμοια απαγόρευση.