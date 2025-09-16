Η Data4 εγκαινιάζει το πρώτο mega campus της στη Γερμανία

Η Data4 η οποία έχει ήδη θεμελιώσει το πρώτο Data Center της στην Ελλάδα, έθεσε την Δευτέρα τον θεμέλιο λίθο για το νέο data center campus της στην πρώην στρατιωτική βάση Großauheim στο Hanau. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υπουργός Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας της Έσσης, Dr. Kristina Sinemus, ο Δήμαρχος του Hanau, Claus Kaminsky, ο Nicolas Bergeret, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Φρανκφούρτη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4, Olivier Micheli και μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων από τις επιχειρήσεις και την πολιτική.

Στο Hanau το πρώτο data center της Data4 στη Γερμανία

Η Data4 απέκτησε την έκταση 250 στρεμμάτων (25 εκτάρια), όπου πρόκειται να ανεγερθεί το data center campus στο Hanau, πριν από 18 μήνες. Το σχέδιο είναι να μετατραπεί η πρώην στρατιωτική βάση σε έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους cloud και AI στην Ευρώπη. Με ισχύ 180 MW, πρόκειται να γίνει μια από τις πιο ισχυρές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Η λειτουργία της εγκατάστασης – συγκρίσιμη με το campus στο Marcoussis στη Γαλλία, η οποία απασχολεί έως και 1000 άτομα καθημερινά – θα δημιουργήσει αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Η Data4 αναπτύσσει και λειτουργεί συνολικά 10 data center campuses σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Μέσω αυτών, προσφέρει στις επιχειρήσεις τις υποδομές που χρειάζονται για να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες. Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Για το campus της στη Γερμανία, η Data4 έχει πλέον αυξήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της από 1 δισεκατομμύριο σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. To campus στο Hanau πρόκειται να γίνει στρατηγικός κόμβος για την κυκλοφορία δεδομένων (data traffic) στην περιοχή Ρήνου-Μάιν.

«Το campus στο Hanau, με ισχύ 180 MW, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο της περιοχής όσο και της Γερμανίας συνολικά. Η Γερμανία και η Ευρώπη χρειάζεται να προωθήσουν ενεργά την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η απαραίτητη ψηφιακή υποδομή είναι διαθέσιμη σε επαρκή βαθμό — για παράδειγμα, μέσω ισχυρών data centers, όπως αυτά που κατασκευάζονται εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για γερμανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, να ενισχύσουν σημαντικά την καινοτόμο δύναμη και την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούμε, παράλληλα με την επιδίωξη της ψηφιοποίησης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους. Η σχεδιαζόμενη χρήση της παραγόμενης απορριπτόμενης θερμότητας δείχνει πώς η ψηφιοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συμβαδίσουν σήμερα», ανέφερε η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Έσσης, Dr. Kristina Sinemus και ευχαρίστησε τη Γαλλία για αυτή τη βιώσιμη επένδυση.

Νέος κόμβος Cloud και AI

Τα data centers αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιοποίησης: αποθηκεύουν και επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες data (δεδομένων) που χρειάζονται, μεταξύ άλλων, για την εκπαίδευση και τη λειτουργία πολύπλοκων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Δεδομένου ότι τα κρίσιμα data και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε data centers της Data4 εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, υπόκεινται στα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Το νέο campus συμβάλλει έτσι σημαντικά στην καθιέρωση της Ευρώπης ως ενός από τους κορυφαίους κόμβους τεχνητής νοημοσύνης και στην ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της ηπείρου.

«Η Γερμανία είναι μία από τις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές, καθιστώντας την μια στρατηγικά σημαντική αγορά για εμάς. Θέλουμε να αναπτύξουμε το νέο campus στο Hanau σε μια από τις πιο ισχυρές, βιώσιμες και καινοτόμες τοποθεσίες data center στην Ευρώπη και έτσι να συμβάλουμε στο ψηφιακό μέλλον της ηπείρου. Αυτή είναι μόνο η αρχή για εμάς: σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία μας στη Γερμανία, να γίνουμε ο πρωταθλητής των ευρωπαϊκών data centers και να ανοίξουμε επιπλέον data centers τα επόμενα χρόνια", λέει ο Olivier Micheli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της κατασκευής τoυ data center

Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, το νέο campus θα λειτουργεί με 100% απανθρακοποιημένες πηγές ενέργειας. Για την εξασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας, σχεδιάζεται η κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και ενός υποσταθμού.

Η Data4 σχεδιάζει επίσης την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από το data center προς όφελος του πληθυσμού του Hanau. Επιπλέον, ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κατά την ανάπλαση του πρώην στρατιωτικού χώρου.

Με αυτό το έργο της κατασκευής ενός εκ των μεγαλυτέρων data center campuses στην ευρύτερη Φρανκφούρτη, η πόλη του Hanau όχι μόνο αγκαλιάζει ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά και τοποθετείται ως σημαντικός παίκτης στον ευρωπαϊκό χάρτη των data centers, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της πόλης.

Η Data4 δεσμεύεται να αναπτύξει βιώσιμα έργα για κάθε campus της. Tον Μάιο, ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό έργο για τη μετατροπή της απορριπτόμενης θερμότητας από τους server σε βιομάζα στις εγκαταστάσεις της, στο Marcoussis στη Γαλλία. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Université Paris-Saclay Foundation και αντιπροσωπεύει το πρώτο βήμα προς μια νέα γενιά βιοκυκλικών data centers.