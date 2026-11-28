Κάποτε την απασχολούσε πολύ το τι θα έγραφαν τα περιοδικά και τι θα σχολίαζαν οι τηλεοπτικές εκπομπές. Σήμερα, ακόμη και στην εποχή των social media, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει δημόσια την άποψή του, η Δέσποινα Βανδή έχει επιλέξει να μην αφήνει τις γνώμες των άλλων να καθορίζουν τη χαρά της.

Η τραγουδίστρια φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του Madame Figaro Δεκεμβρίου και, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Κωνσταντίνο Αντωνάτο, μιλά για το τίμημα που έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, αλλά και για τη διαφορετική φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή.

«Εγώ κι αν έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν με αφορά πια. Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ. Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ζεις για τους άλλους».

Η ίδια, μάλιστα, στάθηκε στην ευκολία με την οποία διατυπώνονται σήμερα σχόλια μέσω των κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί κανείς σε μια διαρκή αναζήτηση της αποδοχής.

«Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου».

Η σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα κοινωνικά στερεότυπα

Οι κοινές εμφανίσεις της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη, όπως και οι δημόσιες εκδηλώσεις του έρωτά τους, έχουν αποτελέσει πολλές φορές αντικείμενο σχολιασμού.

Στο ερώτημα αν έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να βλάψει τη σχέση τους, η τραγουδίστρια απάντησε:

«Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο. Φυσικά και θα συμβεί, αλλά και πάλι σου λέω, δεν με αφορά».

Στη συνέχεια, η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε στα κοινωνικά στερεότυπα και στον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας ήδη από την παιδική ηλικία.

«Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια στερεότυπα. Τα μοτίβα είναι τόσο ισχυρά, μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος».