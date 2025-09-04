Η ΔΕΘ φορά τα «επετειακά» της, και ετοιμάζεται να εκπλήξει!

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει φέτος τις πύλες της με έναν επετειακό παλμό, σηματοδοτώντας έναν αιώνα από τη γέννηση του εκθεσιακού φορέα το 1925. Μια διοργάνωση-ορόσημο (89 ΔΕΘhelexpo.gr) που δεν αποτελεί μόνο σημείο αναφοράς για την πόλη και τη χώρα, αλλά και για τη μακρά ιστορία δημιουργίας και προόδου που φέρει η ΔΕΘ στις πλάτες της.

Έναν αιώνα μετά, ο θεσμός που συνδέει επιχειρήσεις, κοινωνία και πολιτισμό συνεχίζει να εξελίσσεται, αποδεικνύοντας πως μπορεί να τιμά την παράδοση και ταυτόχρονα να αναδεικνύει την καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Με θεματικά αφιερώματα που καλύπτουν κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με δράσεις που φέρνουν κοντά επιχειρηματίες και επισκέπτες, αλλά και με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, η φετινή ΔΕΘ φιλοδοξεί να χαρίσει εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες.

Στην καρδιά αυτής της μεγάλης γιορτής, η αισιοδοξία για το μέλλον συναντά τη δύναμη της ιστορίας – κι αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα της 89ης ΔΕΘ: ότι ο επόμενος αιώνας ξεκινάει με έμπνευση, εξωστρέφεια και δημιουργική ενέργεια.

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, είναι κάτι περισσότερο από μια έκθεση — είναι ένας εορτασμός αιώνα προσφοράς, καινοτομίας και πολιτιστικής ενότητας. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την ίδρυση του φορέα ΔΕΘ-HELEXPO, ένα ορόσημο το οποίο αποτυπώνει την εξέλιξη ενός θεσμού που έχει καθιερώσει τη θέση του ως κορυφαίας οικονομικής και πολιτιστικής πλατφόρμας στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δείτε εδώ τον κατάλογο όλων των εκθετών

Ένα αιώνα ιστορίας και εξέλιξης

Η ΔΕΘ ξεκίνησε το 1925 με όραμα του Νικολάου Γερμανού, ενώ η πρώτη διοργάνωσή της πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1926 στο Πεδίον του Άρεως, με 600 εκθέτες και 150.000 επισκέπτες — νούμερα αξιοσημείωτα για την εποχή και την οικονομική δυναμική της πόλης. Από τότε, ο θεσμός παρέμεινε ζωντανός και αναπτυσσόμενος ακόμη και μετά από πολεμικές και διανεμητικές περιπέτειες, επιστρέφοντας το 1951 και από τότε επανεμφανιζόμενος σταθερά κάθε Σεπτέμβρη.

Σήμερα, η ΔΕΘ φιλοξενείται στο εξελιγμένο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO, έκτασης 180.000 τ.μ., με 17 διαμορφωμένα περίπτερα, συνεδριακές υποδομές και σημαντικά πολιτιστικά κτίσματα γύρω της, όπως ο Πύργος του ΟΤΕ και το γλυπτό Cor-ten του Ζογγολόπουλου — σύμβολα της τεχνολογικής και αισθητικής κληρονομιάς της πόλης.

2025: Επετειακή ΔΕΘ με όραμα για το μέλλον

Η φετινή διοργάνωση, υπό το σύνθημα “φόρεσε τα επετειακά της”, στοχεύει να γιορτάσει με τον καθένα ξεχωριστά και στο σύνολό της. Περιλαμβάνει πλούσια αφιερώματα, θεματικές ενότητες (όπως το AutoThessaloniki για την κινητικότητα), πρωτοβουλίες καινοτομίας, καθώς και πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις — όλα με στόχο να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και να φωτίσουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Αυτό το επετειακό πλαίσιο ενισχύεται με τη δημιουργία ενός νέου συμβολισμού — του λογότυπου της εκατονταετίας — το οποίο αναδείχτηκε μέσα από διαγωνισμό νέων δημιουργών, ενσωματώνοντας την ιστορία και το μέλλον της έκθεσης με μοντέρνο σχεδιασμό helexpo.gr.

Παράδοση και καινοτομία κάτω από μία στέγη

Η ΔΕΘ έχει καθιερωθεί ως σημείο όπου η πολιτική, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός βρίσκουν κοινή γλώσσα. Παραδοσιακά, η έκθεση εγκαινιάζεται από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανακοινώνει τις πολιτικές κατευθύνσεις για το επόμενο έτος.

Το 2025, αυτή η παράδοση αποκτά νέα διάσταση: η ΔΕΘ διπλασιάζει τον ρόλο της ως χώρος ανάδειξης εθνικής κληρονομιάς, επενδύσεων, τεχνολογίας και επιχειρηματικών ευκαιριών. Αναμένεται να φιλοξενήσει επιχειρηματικά φόρουμ, τεχνολογικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και εκδηλώσεις νεότητας, με στόχο να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει όλες τις γενιές.

Μια γιορτερή ατμόσφαιρα κι ένα δυναμικό ξεκίνημα

Με έντονα «επετειακή» ατμόσφαιρα, πρωτοποριακό περιεχόμενο και υψηλή αισθητική, η 89η ΔΕΘ προσκαλεί κοινό και εκθέτες να ζήσουν στιγμές δημιουργίας, σύνδεσης και αισιοδοξίας. Είτε ενδιαφέρεστε για καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πολιτική, πολιτισμό ή απλά τη ζωντάνια μιας μεγάλης γιορτής — αυτή η έκδοση της ΔΕΘ υπόσχεται να είναι καταλυτική για το παρόν και φωτεινή υπόσχεση για το μέλλον.

Αυτόν τον Σεπτέμβρη, η Θεσσαλονίκη αλλάζει — φορώντας τα “επετειακά” της για να σας εκπλήξει.