Η διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά: Κορυφαία υπουργεία, ρήξεις και το «καλώς ήρθες σπίτι σου»

Από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής πολιτικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών υπήρξε ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών. Υπήρξε ένα πρόσωπο που συνδέθηκε έντονα με τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και με κρίσιμες πολιτικές περιόδους της χώρας.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με μακρά πορεία στη Βουλή και σε καίριες κυβερνητικές θέσεις, ο Σουφλιάς ανέλαβε υπουργεία αιχμής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα κυρίως στους τομείς της οικονομίας και των υποδομών. Η πολιτική του παρουσία χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, διοικητική εμπειρία και ισχυρό ρόλο στον εσωκομματικό πυρήνα της παράταξης.

Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο «Σαρακατσάνος» όπως τον αποκαλούσαν λόγω καταγωγής, διετέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία της ΝΔ, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή (στο Δ' συνέδριο του κόμματος).

Το 1997, η πολιτική διαδρομή του «σημαδεύτηκε» από την αποχώρησή του από τη ΝΔ, έπειτα από περίοδο έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Η ρήξη με την τότε ηγεσία οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα, εξέλιξη που προκάλεσε σημαντικές πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό της παράταξης, καθώς ο Σουφλιάς θεωρούνταν ήδη από τα πλέον προβεβλημένα και ισχυρά στελέχη της.

Παρά την απομάκρυνσή του, παρέμεινε ενεργός πολιτικά, διατηρώντας κοινοβουλευτική παρουσία και ρόλο στα πολιτικά δρώμενα μέχρι την επανένταξή του στη ΝΔ λίγα χρόνια αργότερα. Αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική το 2009, παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)

Χρονολόγιο πολιτικής διαδρομής

1941 Γεννιέται στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων.

1966–1974 Ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού στη Λάρισα, πριν εισέλθει ενεργά στην πολιτική.

1974 Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση της Μεταπολίτευσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓ.

1977 Επανεκλέγεται βουλευτής και εισέρχεται σε κυβερνητικά καθήκοντα.

1977–1980 Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή.

1980–1981 Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη.

1985–1989 Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στον κομματικό σχεδιασμό.

1989 (Ιούλιος – Οκτώβριος) υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην οικουμενική κυβέρνηση.

1989 (Νοέμβριος) – 1990 (Φεβρουάριος) υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.

1990 (Απρίλιος – Οκτώβριος) Ξανά υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

1990 (Απρίλιος – Μάιος) Παράλληλα αναλαμβάνει και το Υπουργείο Τουρισμού για σύντομο διάστημα.

1991–1993 Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1993 Με την εκλογική ήττα της ΝΔ, περνά στην αντιπολίτευση, διατηρώντας ενεργό κοινοβουλευτικό ρόλο.

1996–1997 Διεκδικεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σε εσωκομματικές αναμετρήσεις υψηλής έντασης, χωρίς να εκλεγεί πρόεδρος.

1997–2004 Παραμένει ενεργό στέλεχος της ΝΔ και από τους βασικούς πυλώνες του κομματικού μηχανισμού.

2004 Επιστρέφει στην κυβέρνηση ως υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

2004–2009 Διατηρεί το χαρτοφυλάκιο ΠΕΧΩΔΕ, με έντονη παρουσία σε μεγάλα έργα υποδομής και χωροταξικής πολιτικής.

2009 Μετά τις εκλογές και την αποχώρηση από την κυβέρνηση Καραμανλή, αποσύρεται σταδιακά από την ενεργό πολιτική ζωή.



Πάντως, η σχέση του με τον κομματικό μηχανισμό υπήρξε διαχρονικά στενή, με τον Σουφλιά να θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης σε διαφορετικές ηγεσίες της παράταξης. Η πολιτική του στάση χαρακτηρίστηκε από συνέπεια στη γραμμή της κεντροδεξιάς, αλλά και από παρεμβατικότητα στα εσωτερικά ζητήματα του κόμματος όταν αυτό απαιτούνταν.

Το περίφημο «καλώς ήρθες Γιώργο σπίτι σου»

Χαρακτηριστική παραμένει μια στιγμή που έχει μείνει στη συλλογική πολιτική μνήμη και αποτυπώνει το κλίμα αναγνώρισης προς το πρόσωπό του: το θερμό «καλώς ήρθες Γιώργο σπίτι σου» του Κώστα Καραμανλή, μια φράση που συμπύκνωνε την αίσθηση οικειότητας και πολιτικής επιστροφής σε γνώριμο περιβάλλον. Στο 5ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογική ήττα του 2000, «σημαδεύτηκε» από την επιστροφή του Γιώργου Σουφλιά έπειτα από πρόσκληση του Κώστα Καραμανλή. Μια ενέργεια που έστειλε σήμα για ενότητα και «συμφιλίωση», μετά τη διαγραφή του κ. Σουφλιά το 1997. «Γιώργο, καλώς όρισες σπίτι σου», είπε τότε ο κ. Καραμανλής, εμφανώς ικανοποιημένος για την επανένταξη του παλαιού στελέχους στη ΝΔ.

(ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ)

Η πολιτική διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά παραμένει μέχρι σήμερα ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, αλλά και για μια εποχή όπου τα πρόσωπα είχαν έντονη προσωπική σφραγίδα στη διακυβέρνηση.