Η δικαιολογία που έδωσε ο Κάρολος στον Χάρι για να κρατήσει τη Μέγκαν μακριά από την Ελισάβετ

Λεπτομέρειες για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και για τα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες των Ανακτόρων στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022 έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω ενός νέου βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε.

Σύμφωνα με το «Charles III: New King, New Court, The Inside Story» το συγγραφέα Robert Hardman, το οποίο παρουσιάζει η Daily Mail, η απομάκρυνση του Χάρι και της Μέγκαν από τη Σκωτία είχε μεθοδευθεί πολύ πριν πεθάνει η Βρετανίδα μονάρχης.

Συγκεκριμένα, το εξόριστο ζευγάρι βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο φιλανθρωπικών οργανώσεων που είχαν αναλάβει, παρά την απομάκρυνσή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα από το 2020, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος της Ελισάβετ, μόνο ο Χάρι ταξίδεψε ως το κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του γιαγιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μέγκαν κλήθηκε να μείνει μακριά από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για να αφήσει τον Χάρι να επισκεφτεί τη γιαγιά του μόνος του, με τη δικαιολογία ότι αντίστοιχα και η Κέιτ δεν θα συνόδευε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο δύσκολο έργο.

Στο βιβλίο, ο συγγραφέα ισχυρίζεται ότι η κίνηση του Καρόλου ήταν απλώς μεθοδευμένη καθώς δεν ήθελε να έρθει σε επαφή με την Αμερικανίδα νύφη του και έτσι χρησιμοποίησε το πρόσχημα της Κέιτ για να την κρατήσει μακριά τους. Μια δικαιολογία που ξεκάθαρο στόχο είχε να ηρεμήσει τα πνεύματα και την ενδεχόμενη έκρηξη του δευτερότοκου γιου του Χάρι.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του βασιλιά

Όπως αναφέρεται, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος είχε τηλεφωνήσει στους δύο γιους του προσωπικά, προτρέποντάς τους να ταξιδέψουν στη Σκωτία το συντομότερο δυνατό για να προλάβουν να αποχαιρετήσουν τη γιαγιά τους.

Από την πλευρά του, στα απομνημονεύματά του, ο πρίγκιπας Χάρι είχε αποκαλύψει ότι πράγματι το γεγονός ότι η Κέιτ δεν ήταν παρούσα στην οικογενειακή συνάντηση τον είχε καθησυχάσει. «Η Μεγκ και εγώ εξετάσαμε όλες τις επιλογές. Ο Τύπος άρχισε να τηλεφωνεί. Δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε άλλο την απόφασή μας. Είπαμε στην ομάδα μας να επιβεβαιώσει: Θα χάναμε τα Βραβεία WellChild και θα πηγαίναμε βιαστικά στη Σκωτία. Μετά ήρθε άλλο ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα. Μου είπε ότι ήμουν ευπρόσδεκτος στο Μπαλμόραλ, αλλά δεν ήθελε… εκείνη. Άρχισε να παραθέτει τους λόγους, που ήταν ανόητοι και ασεβής. "Μην μιλάς ποτέ έτσι για τη γυναίκα μου" του είχα πει. Τραύλισε, ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι απλά δεν ήθελε πολύ κόσμο. Άλλωστε δεν θα ερχόταν ούτε η Κέιτ, επομένως η Μεγκ δεν έπρεπε να είναι παρούσα. "Τότε αυτό ήταν το μόνο που έπρεπε να πεις" του απάντησα».