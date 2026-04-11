Η δήλωση Κουτσούμπα για το Πάσχα: «Η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης των Λαών»

Στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους λαούς «να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη του κεφαλαίου».

Η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!

Απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα. Χρόνια πολλά!