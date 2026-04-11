Πολιτική ΚΚΕ Πάσχα Δημήτρης Κουτσούμπας

Η δήλωση Κουτσούμπα για το Πάσχα: «Η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης των Λαών»

Το μήνυμα το Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους λαούς «να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη του κεφαλαίου». 

Η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα 

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!

Απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα. Χρόνια πολλά! 

Πολιτική ΚΚΕ Πάσχα Δημήτρης Κουτσούμπας

