Η δημοπρασία στο eBay που κάνει πάταγο: Μισή ώρα βιντεοκλήση με τη γνωστή παρουσιάστρια του CNN

Μισή ώρα βιντεοκλήση μέσω Zoom με την Kaitlan Collins, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες του CNN, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημοπρασία στο eBay, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε έναν ιδιαίτερα ευγενή σκοπό: τη στέγαση σοβαρά τραυματισμένων βετεράνων πολέμου.

Η τιμή της δημοπρασίας έχει φτάσει τα 2.025 δολάρια (περίπου 1.747 ευρώ), με 49 προσφορές μέχρι στιγμής. Η δημοπρασία λήγει το Σάββατο στις 2:51 πμ (ώρα ΗΠΑ), σε τρεις ημέρες και τρεις ώρες από τώρα.

Ποια είναι η Kaitlan Collins;

Η Kaitlan Collins, 32 ετών, είναι η παρουσιάστρια του "The Source with Kaitlan Collins" που προβάλλεται καθημερινά στις 9 μ.μ. στο CNN. Ταυτόχρονα, κατέχει τη θέση της ανταποκρίτριας του Λευκού Οίκου για το δίκτυο, ένας διπλός ρόλος που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Η δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα της το 2017 στο CNN και έγινε η νεότερη ανταποκρίτρια Λευκού Οίκου στην ιστορία του δικτύου σε ηλικία μόλις 28 ετών. Απόφοιτη πολιτικών επιστημών και δημοσιογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, η Collins έχει καλύψει τόσο τη διακυβέρνηση Trump όσο και τη διακυβέρνηση Biden, ενώ έχει πάρει αποκλειστικές συνεντεύξεις από σημαντικούς ηγέτες παγκοσμίως.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών συνεντεύξεων της περιλαμβάνονται αυτές με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, καθώς και πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς.

Η φιλανθρωπία πίσω από τη δημοπρασία

Η βιντεοκλήση με την Collins αποτελεί μέρος της 9ης ετήσιας δημοπρασίας διασημοτήτων του οργανισμού "Homes For Our Troops" (Σπίτια για τους Στρατιώτες μας), που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με αφορμή την Ημέρα των Βετεράνων.

Ο οργανισμός κατασκευάζει και δωρίζει ειδικά προσαρμοσμένα σπίτια σε σοβαρά τραυματισμένους βετεράνους που υπηρέτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν τη ζωή τους και να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους.

Η φετινή δημοπρασία περιλαμβάνει πάνω από 100 αντικείμενα και εμπειρίες από διασημότητες, μουσικούς, ηθοποιούς και αθλητικές ομάδες, με επικεφαλής τον George Clooney, τον δημοσιογράφο του CNN Jake Tapper (που είναι επίσης πρεσβευτής του οργανισμού) και την τραγουδίστρια Wynonna Judd.

Μια ευκαιρία που δεν επαναλαμβάνεται

Για όσους θαυμάζουν το δημοσιογραφικό έργο της Collins ή επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτόν τον σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, η δημοπρασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η Collins, που έχει συμπεριληφθεί στη λίστα TIME100 Next και στις λίστες του Forbes "30 Under 30", καθώς και στους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στα μέσα ενημέρωσης του Mediaite, είναι γνωστή για τις αδιάκοπες έρευνες και τις καλά προετοιμασμένες συνεντεύξεις της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία μέσω του eBay στη διεύθυνση eBay.com/hfot, όπου θα βρουν επίσης δεκάδες άλλες εμπειρίες και αντικείμενα από διασημότητες, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στη στήριξη των βετεράνων πολέμου.