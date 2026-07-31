Ένα μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης έστειλε η Φαίη Σκορδά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία πριν αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Πάφο, θέλησε να υπενθυμίσει τη σημασία της προσφοράς αίματος, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες των νοσοκομείων αυξάνονται και τα αποθέματα συχνά μειώνονται.

«Μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ότι είναι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και πολλά χρόνια και ανέφερε πως, μετά από επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, ενημερώθηκε για την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί όσον αφορά τα αποθέματα αίματος.

«Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια και έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος που έρχεται για τη χώρα μας είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα», ανέφερε.

Η παράκληση προς όσους μπορούν να προσφέρουν

Η παρουσιάστρια απηύθυνε έκκληση σε όσους είναι από 18 έως 65 ετών και μπορούν να αιμοδοτήσουν, να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους πριν φύγουν για διακοπές.

«Αν είστε από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που μας περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή», τόνισε.

Ένα μήνυμα αλληλεγγύης

Η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να επιδοκιμάζουν την πρωτοβουλία της να αξιοποιήσει την απήχησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Το μήνυμά της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται σημαντικά, υπενθυμίζοντας ότι μια πράξη λίγων λεπτών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.