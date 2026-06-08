Η δημοσιογράφος που δεν έκανε πίσω: Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ που έβγαλε νοκ άουτ τον Τραμπ

Η ένταση στην πολιτική εκπομπή «Meet the Press» δεν άργησε να ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης συνέντευξης. Η Κρίστεν Γουέλκερ, μία από τις πιο έμπειρες πολιτικές δημοσιογράφους του NBC News, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια συζήτηση που μετατράπηκε γρήγορα σε ανοιχτή σύγκρουση.

Οι ερωτήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο λειτούργησαν ως καταλύτης. Η συζήτηση πήρε άμεσα συγκρουσιακή τροπή, με τον πρώην πρόεδρο να επαναλαμβάνει ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας και τη δημοσιογράφο να επιμένει σε τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στη Γουέλκερ και στο NBC, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει τη συνέντευξη και αποχωρήσει από το πλατό.

Here's the full chain of events that led to Trump storming out of his interview with Kristin Welker, beginning with her pressing him on the weaponization fund, continuing with her pointing out the baselessness of his "rigged election" lies, and concluding with him calling her… pic.twitter.com/p8frVtICTt — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Η δημοσιογράφος πίσω από τη σύγκρουση



Η στιγμή αυτή δεν ήταν τυχαία για την Κρίστεν Γουέλκερ. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές φωνές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Γεννημένη στη Φιλαδέλφεια το 1976 σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, πριν ενταχθεί στο NBC News το 2010.

Έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε στον Λευκό Οίκο ως ανταποκρίτρια, καλύπτοντας διαδοχικές προεδρικές θητείες και εδραιώνοντας τη φήμη της στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Από τον Λευκό Οίκο στο κέντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής

Η επαγγελματική της πορεία κορυφώθηκε το 2020, όταν ανέλαβε τον συντονισμό του τελευταίου προεδρικού debate ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν.

Η διαχείριση της έντονης εκείνης τηλεμαχίας της χάρισε ευρεία αναγνώριση και θετικές κριτικές από τον αμερικανικό Τύπο.

Το 2023 ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής Meet the Press, της μακροβιότερης πολιτικής εκπομπής στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, συνεχίζοντας να φιλοξενεί συνεντεύξεις με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες.





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Η ζωή πίσω από τις κάμερες



Πέρα από την πολιτική σκηνή, η ζωή της Γουέλκερ είναι εξίσου έντονη αλλά πιο προσωπική. Είναι παντρεμένη από το 2017 με τον Τζον Χιουζ, στέλεχος στον χώρο του μάρκετινγκ, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2014.

Η σχέση τους ξεκίνησε με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο: ένα χειροποίητο σταυρόλεξο που έφτιαξε ο Χιουζ για το δεύτερο ραντεβού τους, όταν εκείνη έφτασε καθυστερημένη λόγω δημοσιογραφικής αποστολής.

Μητρότητα, δυσκολίες και επιμονή



Η Γουέλκερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη πορεία προς τη μητρότητα. Μετά από χρόνια προσπαθειών και ιατρικών δυσκολιών, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το 2021 μέσω παρένθετης μητρότητας, ενώ το 2024 η οικογένεια μεγάλωσε με την άφιξη ενός δεύτερου παιδιού.

Η ίδια έχει περιγράψει τη μητρότητα ως καθοριστική εμπειρία της ζωής της, μιλώντας δημόσια για τις δυσκολίες της υπογονιμότητας και ενθαρρύνοντας άλλους που περνούν παρόμοιες καταστάσεις.

Μια δημοσιογράφος απέναντι στην εξουσία



Η πρόσφατη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στην καριέρα της.

Αναδεικνύει τον ρόλο της Γουέλκερ ως δημοσιογράφου που επιμένει σε δύσκολες ερωτήσεις, ακόμη και όταν η απάντηση δεν είναι εύκολη — ή όταν ακόμη δεν δίνεται καθόλου.