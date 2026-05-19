Η Disney αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή για τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στα θεματικά πάρκα της

Η Disney βρίσκεται αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή για τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στις εισόδους των θεματικών της πάρκων, με την καταγγελία να υποστηρίζει ότι οι επισκέπτες δεν ενημερώνονται επαρκώς για το ότι σαρώνεται το πρόσωπό τους. Η αγωγή ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ρητή, γραπτή συγκατάθεση πριν από τη χρήση βιομετρικών δεδομένων.



Τι ισχυρίζεται η αγωγή

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, η Disney δεν παρέχει επαρκή ειδοποίηση στους επισκέπτες των Disneyland και California Adventure ότι οι είσοδοι αυτές διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Οι δικηγόροι των επισκεπτών υποστηρίζουν ότι το βάρος της προστασίας της ιδιωτικότητας δεν πρέπει να πέφτει στον επισκέπτη, αλλά στην ίδια την εταιρεία, η οποία οφείλει να ζητά ξεκάθαρη συναίνεση πριν από τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων.



Πώς τοποθετείται η Disney

Η Disney έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί συστήματα αναγνώρισης προσώπου σε επιλεγμένες λωρίδες εισόδου από τον Απρίλιο, με στόχο να μειώσει τα φαινόμενα απάτης και να διευκολύνει την επανείσοδο των επισκεπτών. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται εντός 30 ημερών, ωστόσο η αγωγή αμφισβητεί αυτή τη διατύπωση, επισημαίνοντας ότι η βιομετρική πληροφορία συγκρίνεται με εικόνες που έχουν ήδη συνδεθεί με εισιτήρια ή ετήσιες κάρτες. Η Disney έχει επίσης δηλώσει ότι εφαρμόζει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας, αν και παραδέχεται ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως αλάνθαστο.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μία νομική διαμάχη, αλλά και μια ευρύτερη τάση στον χώρο της ψυχαγωγίας, όπου οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν τη ροή των επισκεπτών και να περιορίσουν όσους προσπαθούν να μπουν χωρίς εισιτήριο. Ωστόσο, η χρήση αναγνώρισης προσώπου σε ένα τόσο μαζικό και οικογενειακό περιβάλλον όπως πχ. η Disneyland εγείρει έντονες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, την αποθήκευση δεδομένων, αλλά και το αν οι επισκέπτες έχουν πραγματική επιλογή να αρνηθούν.