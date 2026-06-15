Η DJI προχώρησε σε μήνυση κατά της Insta360 για τις ομοιότητες ανάμεσα σε Luna Utra και Osmo Pocket 4P

Η DJI κατέθεσε δύο αγωγές κατά της Insta360 στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι νέες κάμερες Luna Pro και Luna Ultra «αντιγράφουν» τον σχεδιασμό και βασικές πατενταρισμένες τεχνολογίες της σειράς Osmo Pocket, με αιχμή το υπό ανάπτυξη Osmo Pocket 4P.



Οι αγωγές της DJI στις ΗΠΑ

Πριν από μερικές ημέρες, η DJI κατέθεσε δύο αγωγές στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας του Τέξας, κατηγορώντας την Insta360 (Arashi Vision) για παραβίαση έξι πατεντών με αφορμή τη νέα σειρά Luna. Η κίνηση ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με το επίσημο λανσάρισμα της Luna Ultra, κάτι που δείχνει ότι η DJI επέλεξε συνειδητά το timing για να «χτυπήσει» τη νέα πρόταση του ανταγωνιστή. Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, η DJI ζητά μόνιμη απαγόρευση πωλήσεων των Luna Pro και Luna Ultra στις ΗΠΑ, απόδοση κερδών (disgorgement), αυξημένες αποζημιώσεις και καταβολή royalties για κάθε κάμερα που φέρεται να παραβιάζει τις πατέντες της. Στο σκεπτικό της, η εταιρεία κάνει λόγο για «χονδροειδή αντιγραφή» της φιλοσοφίας και του form factor των Osmo Pocket στη νέα γκάμα της Insta360.



Τι ακριβώς αναφέρει η DJI

Η πρώτη αγωγή αφορά δύο πατέντες σχεδιασμού, οι οποίες καλύπτουν τον χαρακτηριστικό επιμηκυμένο κορμό της Osmo Pocket, τον «λαιμό» που ενώνει το σώμα με το gimbal, την περιστρεφόμενη οθόνη, τον τροχό κύλισης και την πλευρική υποδοχή αξεσουάρ. Η DJI ισχυρίζεται ότι οι Luna Pro και Luna Ultra υιοθετούν σχεδόν αυτούσιο αυτό το σχήμα, σε βαθμό που ο μέσος καταναλωτής μπορεί να μπερδευτεί για την προέλευση του προϊόντος. Η δεύτερη αγωγή επικεντρώνεται σε τέσσερις πατέντες σχετικές με τον έλεγχο του gimbal και τον εντοπισμό αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου κατά την οποία η ίδια η εικόνα από την κάμερα χρησιμοποιείται για να κατευθύνει το μοτέρ σταθεροποίησης. Η DJI υποστηρίζει ότι τα συστήματα αυτόματου κλειδώματος στόχου και παρακολούθησης κίνησης στις Luna Pro/Ultra «πατούν» πάνω σε αυτές τις προστατευμένες τεχνολογίες.



Η Insta360 και η Luna Ultra στο στόχαστρο

Η σειρά Insta360 Luna παρουσιάστηκε ως «απάντηση» στις Osmo Pocket, με την Luna Ultra να στοχεύει ευθέως τους vloggers και content creators που χρησιμοποιούν κάμερες τύπου handheld gimbal. Το μοντέλο διαθέτει dual camera setup με κύριο αισθητήρα 1 ιντσών και τηλεφακό, πλούσιες επιλογές φυσικού χειρισμού (joystick, zoom lever, έξτρα πλήκτρα) και modular φιλοσοφία, με στόχο να προσφέρει πιο «επαγγελματική» εμπειρία από την πρόταση της DJI. Στο κομμάτι του design, ωστόσο, ακόμη και ανεξάρτητες αναλύσεις αναγνωρίζουν ότι η Luna Ultra υιοθετεί παρόμοια βασική λογική με τις Osmo Pocket: μικρό σώμα λαβή, ενσωματωμένο motorized gimbal στην κορυφή και περιστρεφόμενη οθόνη αφής σε κατακόρυφο form factor. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να «κλειδώσει» νομικά η DJI, υποστηρίζοντας ότι η Insta360 δεν έκανε απλώς μια παραπλήσια συσκευή, αλλά πάτησε πάνω σε συγκεκριμένα πατενταρισμένα στοιχεία.



Αντεπίθεση της Insta360

Η Insta360 δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια: στις 12 Ιουνίου κατέθεσε δύο αγωγές-απαντήσεις κατά της DJI στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την αντίπαλη εταιρεία για παραβίαση πέντε δικών της utility πατεντών. Οι πατέντες αυτές σχετίζονται με τεχνολογίες σταθεροποίησης gimbal, directional control, smoothing στην κίνηση της κάμερας, overlay τηλεμετρίας και σταθεροποίηση πανοραμικών βίντεο, τεχνολογίες που η Insta360 υποστηρίζει ότι η DJI χρησιμοποιεί σε δικά της προϊόντα. Η εταιρεία απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς περί αντιγραφής, επιμένοντας ότι η Luna Ultra έχει «διακριτά» μηχανολογικά χαρακτηριστικά και δικό της engineering. Μέσα από επίσημες δηλώσεις, η Insta360 παρουσιάζει τις αγωγές της DJI ως προσπάθεια περιορισμού ενός ανταγωνιστή, ειδικά σε μια περίοδο που η DJI αντιμετωπίζει ήδη εμπόδια πρόσβασης στην αμερικανική αγορά.



Το ευρύτερο πλαίσιο: μάχη για την αγορά των pocket gimbal καμερών

Η κόντρα DJI–Insta360 δεν ξεκίνησε τώρα. Από τον Μάρτιο, η DJI είχε κινηθεί ήδη νομικά στην Κίνα, αξιώνοντας την κυριότητα έξι πατεντών της Insta360 με το επιχείρημα ότι αναπτύχθηκαν από πρώην δικούς της μηχανικούς. Η επέκταση του «πολέμου πατεντών» στις ΗΠΑ, και μάλιστα με αφορμή ένα προϊόν που ανταγωνίζεται ευθέως την Osmo Pocket 4P, δείχνει πόσο κρίσιμη θεωρείται πλέον η κατηγορία των compact gimbal καμερών για vloggers και δημιουργούς περιεχομένου.

Παράλληλα, η DJI βρίσκεται από τον Δεκέμβριο του 2025 στην «Covered List» της αμερικανικής FCC, κάτι που περιορίζει τη δυνατότητά της να φέρνει νέα drones και κάμερες στην αγορά των ΗΠΑ, την ώρα που η Insta360 δεν έχει αντίστοιχους περιορισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η δικαστική κίνηση ερμηνεύεται και ως προσπάθεια της DJI να «φρενάρει» έναν ανταγωνιστή που μπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα στην αμερικανική αγορά με ένα προϊόν που μοιάζει να στοχεύει στο ίδιο κοινό.