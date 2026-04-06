Η Δόξα Λευκάδας στα... σαλόνια της Stoiximan GBL - Το προφίλ της ομάδας από τα Επτάνησα

Η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Elite League, μετά τη νίκη με 65-54 επί της Δάφνης στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και εξασφάλισε το εισιτήριο για την απευθείας άνοδο στη Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026/27.

Η ήττα του Vikos Φalcons Ιωαννίνων από τον Παπάγου με 79-72, έκανε «δώρο» την άνοδο στους Λεκαδίτες, αφού με διαφορά τριών νικών από την δεύτερη θέση δεν χρειάζεται να συμμετέχει στα Play Offs.

Η στιγμή που εξασφαλίζουν την άνοδο στη Stoiximan GBL

Η ομάδα από τα Επτάνησα επιστρέφει στην πρώτη επαγγελαμτική κατηγορία μετά απο 10 χρόνια και τη σεζόν 2016/17. Συγκεκριμένα, την χρονιά εκείνη η Δόξα Λευκάδας πήρε wild card, τότε η Κηφισιά είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια αλλά δεν κατάφερε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.

Την χρονιά εκείνη προτεραιότητα για την άνοδο είχε ο 4ος του πρωταθλήματος, Εθνικός Πειραιώς, αλλά η ΕΟΚ τότε αποφάσισε να κάνει διαγωνισμό για wild card. Οι ομάδες που πήραν μέρος ήταν οι Δόξα Λευκάδας, Ηρακλής, Πανιώνιος, Ηράκλειο, Αρκαδικός και Καβάλα. Η νησιωτική ομάδα κέρδισε τον διαγωνισμό καθώς κατέθεσε τον πληρέστερο φάκελο και παράλληλα είχε το πλεονέκτημα ότι εκπορωπούσε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα το οποίο δεν είχε άλλη ομάδα στην πρώτη κατηγορία, το σημαντικότερο, δεν είχε οικονομικές εκκρεμότητες και την περίοδο εκείνη τερμάτισε με την καλύτερη βαθμολογική θέση στην Α2. Έτσι ήταν υτή που πήρε τελικά την άνοδο στα «μεγάλα» σαλόνια.

Η παρθενική της εμφάνιση

Το 2016/17 η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Λευκάδα δεν κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και υποβιβάστηκε.

Με προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο πέτυχε συνολικά 4 νίκες σε 26 αγωνιστικές, τερματίζοντας στη 14η θέση, έτσι επέστρεψε στην δεύτερη κατηγορία. Κορυφαίος της παίκτης ήταν ο Βρετανός Τζάστιν Ρόμπινσον με (11,89π μ.ο, 226 πόντοι σε 19 αγώνες). Στα μέσα της χρονιάς ο προπονητής, Χάρης Μαρκόπουλος αποχώρησε και ανέλαβε ο μέχρι τότε βοηθός του, Φώτης Τακιανός.

Το ρόστερ εκείνης της χρονιάς

(Χάρης Μαρκόπουλος): Shannon Scott, Δημήτρης Τσαλδάρης, Χρήστος Ταπούτος, David Doblas, Dez Wells, Melsahn Basabe, Alex Harris, Γιώργος Γεωργάκης, Eli Carter, Ivan Maras, Γιάννης Δεμερτζής, Ty Abbott, Justin Robinson, Γιάννης Ψαθάς, Θοδωρής Ιωακειμίδης.

Ποια είναι η Δόξα Λευκάδας;

Η Αθλητική Ένωση Δόξα Λευκάδας ιδρύθηκε το 1982, τόσο με τμήματα του ποδοσφαίρου όσο και της καλαθοσφαίρισης. Το πρώτο σταδιακά εγκαταλήφθηκε με αποτέλεσμα ο σύλλογος να αποτελεί σήμερα αμιγώς καλαθοσφαιρικό σωματείο.

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης πήρε σάρκα και οστά όταν εξέφρασαν ενδιαφέρον μαθητές Λυκείου. Η ομάδα έδωσε τον πρώτο της αγώνα στις 20 Νοεμβρίου 1982 στο Αγρίνιο με αντίπαλο το Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου. Τα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στο τοπικό πρωτάθλημα, το οποίο διοργανώνει η Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε.

Την πρώτη της εμφάνιση στα πανελλαδικά πρωταθλήματα πραγματοποίησε το 1987, χρονιά την οποία ιδρύθηκε η Γ' Εθνική Κατηγορία Ανδρών, αλλά στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου υποβιβάστηκε. Την επόμενη δεκαπενταετία βρέθηκε στα Πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε. χωρίς να καταφέρει ωστόσο να ανέλθει εκ νέου στη Γ' Εθνική. Το 2010 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, στην οποία και τερμάτισε στη 4η θέση

Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς η Δόξα Λευκάδας πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, λαμβάνοντας μέρος σε δύο αγώνες της Α' Φάσης. Στην πρώτη αγωνιστική πέτυχε και την πρώτη της νίκη απέναντι στο Διαγόρα Ρόδου με σκορ 57-48. Ο αποκλεισμός ήρθε στην επόμενη αγωνιστική, όπου και γνώρισε την ήττα από τους Ικάρους Σερρών με σκορ 53-60.

Η εθελοντική αποχώρηση του Ηρακλή Θεσσαλονίκης από τις επαγγελματικές κατηγορίες τον Αύγουστο του 2011 επέτρεψε στη Δόξα Λευκάδας να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.