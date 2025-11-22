Σαν Σήμερα 22 Νοεμβρίου 62 χρόνια πριν, μια από τις πιο καθοριστικές και τραγικές στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας εκτυλίχθηκε στο Ντάλας του Τέξας: η δολοφονία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Το γεγονός συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, χαράζοντας ανεξίτηλα τη μνήμη όσων το έζησαν.
Ο Κένεντι βρισκόταν στο Τέξας στο πλαίσιο περιοδείας με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής συσπείρωσης ενόψει των εκλογών του 1964. Η επίσκεψη στο Ντάλας περιλάμβανε μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή από τη στρατιωτική βάση Love Field προς το Trade Mart, όπου επρόκειτο να απευθύνει ομιλία σε τοπικούς παράγοντες.
Τα τελευταία λόγια του Τζον Κένεντι
Κατά μήκος της διαδρομής, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, κάτι που αποτυπώθηκε σε μια χαρακτηριστική στιχομυθία μέσα στη λιμουζίνα: η σύζυγος του κυβερνήτη του Τέξας, Νελ Κόναλι, σχολίασε στον Κένεντι ότι η υποδοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. «Αν μη τι άλλο, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πείτε πως δεν είστε αγαπητός στο Ντάλας». «Όχι, σαφώς δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο», απάντησε ο πρόεδρος – λόγια που έμελλε να είναι και τα τελευταία του.
Λίγα λεπτά αργότερα, καθώς η αυτοκινητοπομπή περνούσε μπροστά από το Texas School Book Depository, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Κένεντι χτυπήθηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Parkland Memorial, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μόλις 2 μέρες παρέμεινε ζωντανός ο Λι Χάρβι Όσβαλντ
Λίγο μετά την επίθεση, η αστυνομία ταυτοποίησε ως ύποπτο τον 24χρονο Λι Χάρβι Όσβαλντ, ο οποίος συνελήφθη, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δικαστεί: δύο ημέρες αργότερα, δολοφονήθηκε από τον Τζακ Ρούμπι, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, μπροστά στις κάμερες, κατά τη μεταγωγή του.
Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον ορκίστηκε πρόεδρος μέσα στο Air Force One, με την Τζάκι Κένεντι στο πλευρό του, ακόμη ντυμένη με το αιματοβαμμένο ταγιέρ της.
Παρότι η επίσημη έρευνα κατέληξε ότι ο Όσβαλντ ενήργησε μόνος του, η δολοφονία του Τζον Κένεντι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες, αμφισβητήσεις και ερωτήματα. Το γεγονός παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας.