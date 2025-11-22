Σαν Σήμερα 22 Νοεμβρίου 62 χρόνια πριν, μια από τις πιο καθοριστικές και τραγικές στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας εκτυλίχθηκε στο Ντάλας του Τέξας: η δολοφονία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Το γεγονός συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, χαράζοντας ανεξίτηλα τη μνήμη όσων το έζησαν.

Ο Κένεντι βρισκόταν στο Τέξας στο πλαίσιο περιοδείας με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής συσπείρωσης ενόψει των εκλογών του 1964. Η επίσκεψη στο Ντάλας περιλάμβανε μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή από τη στρατιωτική βάση Love Field προς το Trade Mart, όπου επρόκειτο να απευθύνει ομιλία σε τοπικούς παράγοντες.

Φωτ.: IMAGO

Τα τελευταία λόγια του Τζον Κένεντι

Κατά μήκος της διαδρομής, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, κάτι που αποτυπώθηκε σε μια χαρακτηριστική στιχομυθία μέσα στη λιμουζίνα: η σύζυγος του κυβερνήτη του Τέξας, Νελ Κόναλι, σχολίασε στον Κένεντι ότι η υποδοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. «Αν μη τι άλλο, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πείτε πως δεν είστε αγαπητός στο Ντάλας». «Όχι, σαφώς δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο», απάντησε ο πρόεδρος – λόγια που έμελλε να είναι και τα τελευταία του.

Φωτ.: IMAGO

Λίγα λεπτά αργότερα, καθώς η αυτοκινητοπομπή περνούσε μπροστά από το Texas School Book Depository, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Κένεντι χτυπήθηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Parkland Memorial, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μόλις 2 μέρες παρέμεινε ζωντανός ο Λι Χάρβι Όσβαλντ

Λίγο μετά την επίθεση, η αστυνομία ταυτοποίησε ως ύποπτο τον 24χρονο Λι Χάρβι Όσβαλντ, ο οποίος συνελήφθη, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δικαστεί: δύο ημέρες αργότερα, δολοφονήθηκε από τον Τζακ Ρούμπι, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, μπροστά στις κάμερες, κατά τη μεταγωγή του.

Ο Λι Χάρβι Όσβαλντ / Φωτ.: IMAGO

Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον ορκίστηκε πρόεδρος μέσα στο Air Force One, με την Τζάκι Κένεντι στο πλευρό του, ακόμη ντυμένη με το αιματοβαμμένο ταγιέρ της.

Φωτ.: IMAGO

Παρότι η επίσημη έρευνα κατέληξε ότι ο Όσβαλντ ενήργησε μόνος του, η δολοφονία του Τζον Κένεντι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες, αμφισβητήσεις και ερωτήματα. Το γεγονός παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας.