Η δολοφονία της 11χρονης εξοργίζει το Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία το νέο εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο κυκλοφόρησε με τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας – Πάμε Γαλλία!». Το σκίτσο απεικονίζει έναν άνδρα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας να σηκώνει ένα τρόπαιο, το οποίο παραπέμπει ευθέως στην παιδοφιλία, ενώ γύρω του το πλήθος πανηγυρίζει.

Το περιοδικό με τον τρόπο αυτό καταγγέλλει τις πρακτικές της αστυνομίας και τις παραλείψεις της κεντρικής εξουσίας στην υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά, που συγκλονίζει τη γαλλική κοινωνία κι έχει ξεσηκώσει θύελλα οργής. Η κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς για τον φερόμενο ως δολοφόνο είχαν κατατεθεί επανειλημμένως καταγγελίες στην αστυνομία.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, πολλοί από τους οποίους απαιτούσαν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Η υπόθεση που «πάγωσε» τη Γαλλία

Η σορός της Λιανά βρέθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου σε ένα αγρόκτημα περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά στο τέλος του σχολείου έξι ημέρες νωρίτερα.



Ο Μπαρέλα, ο οποίος είναι πατέρας μιας φίλης της, συνελήφθη τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό της, αλλά έχει παραδεχτεί ότι την πήγε με το αυτοκίνητό του σε μια τοπική πισίνα. Όταν ανακρίθηκε αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαρελά είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, χωρίς οι υποθέσεις αυτές να οδηγήσουν σε ουσιαστικές δικαστικές εξελίξεις.

Η Le Parisien αποκάλυψε ότι πριν από την υπόθεση της Λιανά υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες, δύο αναφορές προς τις Αρχές και πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τον ίδιο άνδρα.

