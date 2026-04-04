Σαν σήμερα, πριν 58 χρόνια, στις 4 Απριλίου του 1968, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, η πιο εμβληματική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, έπεσε νεκρός από πυρά στο μπαλκόνι του μοτέλ Lorraine στο Μέμφις. Ήταν μόλις 39 ετών.

Η δολοφονία του δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας ζωής με τεράστια πολιτική και ηθική βαρύτητα αλλά λειτούργησε και ως σημείο καμπής για την αμερικανική κοινωνία, πυροδοτώντας οργή, ταραχές και ένα νέο κύμα αμφισβήτησης γύρω από το αμερικανικό κράτος και τους θεσμούς του.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ / Φωτ.: IMAGO

Ο Κινγκ είχε μεταβεί στο Μέμφις για να στηρίξει την απεργία των Αφροαμερικανών εργατών καθαριότητας. Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 1968, λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο δύο εργατών, του Echol Cole και του Robert Walker, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ένα σκουπιδιάρικο.

Η απεργία δεν αφορούσε μόνο τους μισθούς, αλλά και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, τη φυλετική διάκριση και την άρνηση της πόλης να αναγνωρίσει το σωματείο των εργαζομένων. Περισσότεροι από 1.300 μαύροι εργαζόμενοι συμμετείχαν στον αγώνα, που σύντομα εξελίχθηκε σε σύμβολο αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η προφητική ομιλία και η δολοφονία 24 ώρες μετά

Την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας του, στις 3 Απριλίου 1968, ο Κινγκ μίλησε στο Mason Temple, στην ιστορική ομιλία που έμεινε γνωστή ως "I’ve Been to the Mountaintop". Εκεί, μπροστά σε ένα κοινό που τον άκουγε με έντονη συγκίνηση, άφησε μια αποστροφή που έμελλε να αποκτήσει σχεδόν προφητικό χαρακτήρα, λέγοντας ότι θα ήθελε να ζήσει πολύ, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τον απασχολούσε αυτό. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, θα έπεφτε νεκρός.

Το απόγευμα της 4ης Απριλίου, ο Κινγκ βρισκόταν στο Lorraine Motel μαζί με στενούς συνεργάτες του. Στις 18:01 δέχθηκε τον μοιραίο πυροβολισμό ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι έξω από το δωμάτιό του. Μεταφέρθηκε στο St. Joseph’s Hospital, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 19:05.

Η είδηση εξαπλώθηκε αστραπιαία στις ΗΠΑ και προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα οργής και πένθους. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξέσπασαν ταραχές σε περισσότερες από 100 πόλεις, με εμπρησμούς, λεηλασίες και συγκρούσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενώ αναπτύχθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνδρες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης. Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ μετατράπηκε έτσι σε εθνική κρίση, αποκαλύπτοντας το βάθος της φυλετικής έντασης που συνέχιζε να διαπερνά την αμερικανική κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό Κογκρέσο προχώρησε στην ψήφιση του Fair Housing Act, που υπεγράφη σε νόμο στις 11 Απριλίου 1968, μόλις μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Κινγκ. Ο νόμος απαγόρευσε τις φυλετικές διακρίσεις στην πώληση και ενοικίαση κατοικιών και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες θεσμικές κατακτήσεις εκείνης της περιόδου.

Τελικά ποιος τον δολοφόνησε;

Για τη δολοφονία συνελήφθη ο Τζέιμς Ερλ Ρέι, ο οποίος το 1969 δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε 99 χρόνια κάθειρξη, προτού αργότερα ανακαλέσει την ομολογία του. Το ποιος ακριβώς βρισκόταν πίσω από το έγκλημα αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης για δεκαετίες. Η House Select Committee on Assassinations το 1979 κατέληξε ότι ο Ρέι ήταν όντως ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνωμοσίας.

Από την άλλη, μεταγενέστερη έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δεν επιβεβαίωσε ύπαρξη κυβερνητικής συνωμοσίας, παρότι αναγνώρισε ότι οι θεωρίες γύρω από την υπόθεση ενισχύθηκαν και από το γεγονός ότι ο Κινγκ βρισκόταν για χρόνια υπό παρακολούθηση από το FBI του Τζ. Έντγκαρ Χούβερ.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο παραμένει καθοριστικό για να κατανοήσει κανείς το ιστορικό βάρος της υπόθεσης. Το FBI είχε ξεκινήσει να παρακολουθεί τον Κινγκ ήδη από τη δεκαετία του 1950 και εξαπέλυσε σε βάρος του μια μακρά εκστρατεία επιτήρησης και υπονόμευσης, με τον Χούβερ να τον θεωρεί πολιτικά επικίνδυνο. Έτσι, η δολοφονία του δεν έμεινε ποτέ απλώς ένα ποινικό γεγονός: συνδέθηκε με το ευρύτερο κλίμα φόβου, καταστολής και πολιτικής πόλωσης που χαρακτήριζε την Αμερική της δεκαετίας του 1960.

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, η 4η Απριλίου 1968 παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν δολοφονήθηκε μόνο ως ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και ως η φωνή μιας Αμερικής που ζητούσε ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και αντίσταση στη βία. Γι’ αυτό και η μνήμη του εξακολουθεί να ξεπερνά τα όρια μιας εθνικής τραγωδίας και να λειτουργεί ως παγκόσμιο σύμβολο αγώνα και δημοκρατίας.